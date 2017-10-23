Драконовские условия, или почему у молдавского бизнеса нет денег

Экономист рассказал, до каких пор доступ к кредитам будет оставаться одной из основных проблем молдавской экономики. Экономика (наравне с перманентным политическим кризисом) всегда считалась слабым звеном нашей действительности.

Да, позиции Молдовы в различных экономических рейтингах растут, однако, как считают эксперты, проблемы никуда не деваются. К примеру, одним из главных факторов, тормозящих развитие бизнеса и предприниматели, и экономисты называют недостаточный доступ к финансированию.

Кстати, именно это, а также коррупция, политическая нестабильность и правительственная бюрократия вошли в список главных неурядиц нашей страны. Это утверждают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Доступ к кредитам будет оставаться проблемой молдавской экономики до тех пор, пока Нацбанк при определении монетарной политики будет ориентироваться на инфляцию, а не на интересы бизнеса, считает экономист Виорел Гырбу, чьим мнением поинтересовался корреспондент Sputnik.

"Условия получения денег действительно сложные. За доступы к финансированию отвечает Нацбанк, и именно от него зависит, насколько кредиты для бизнеса дороги или дешевы", — уверен экономист.

Но этим учреждением, тоже отметил Гырбу, во внимание берутся не интересы бизнеса, а лишь инфляция.

Деньги для бизнеса очень дорогие

"В этом году мы видели, что происходило в сфере кредитования, когда Национальный банк держал базисную ставку на очень высоком уровне, исходя из этого меньшее количество экономических агентов брало кредиты. Проблема существует – деньги для бизнеса в Молдове очень дорогие", — считает эксперт Виорел Гырбу.

Вопреки всему сказанному и перечисленным проблемам, Молдове удалось улучшить свои показатели в рейтинге "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" (The Global Competitiveness Report 2017-2018), составленный ВЭФ.

Республика поднялась на 11 пунктов, заняв 89-е место среди 137 стран.

Что это за исследование такое

Исследование Всемирного экономического форума "Глобальный индекс конкурентоспособности 2017-2018" основывается на комбинации общедоступных статистических данных и результатах опроса управляющих компаний 137 стран мира.

Эксперты ВЭФ отмечают, что мировые экономики в целом не готовы к новой волне инноваций и автоматизации из-за того, что часть руководителей стран не провели необходимые реформы для адаптации своих рынков к конкурентной борьбе