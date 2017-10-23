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Происшествия
В Бельцах был избит сотрудник Службы госохраны
23.10.2017

Сотрудник Службы госохраны был жестоко избит в Бельцах группой мужчин. Согласно сообщению полиции, инцидент произошел утром в воскресенье, 22 октября. Пострадавший был избит руками и ногами в область головы и тела.

Глава Службы госохраны Анатолий Голя рассказал, что по факту избиения было инициировано внутреннее расследование, результаты которого будут обнародованы позднее.

Сообщается также, что на данный момент задержан один человек, его роль в избиении устанавливается. Кроме того, ведутся работы по определению и розыску других подозреваемых.


 
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