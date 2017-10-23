Грибной сезон открыт: в продаже появились первые грибы этой осени

В продаже появились первые грибы этой осени. Торгуют ими в основном на обочинах дорог. Спросом пользуются опята и маслята.

"Грибы я собираю с самого раннего детства. Не могу сказать, что я знаток, но в грибах разбираюсь. Некоторые собирают всё подряд", - сказал грибник Тудор Дашкевич.

"На вкус они как боровик, можно жарить, мариновать, даже сушить. Отравиться можно, но лишь опасными грибами. Некоторые люди сами приходят, собирают, не слушают нас, когда мы говорим, что те грибы опасны", - сказала продавец грибов Валентина Кишка.

По словам специалистов, опята безопасны, но их нужно уметь готовить.

"Опёнок легко спутать с другим токсичным грибом, например галериной. Важно при готовке отделить ножку опёнка, она волокнистая. Если её съесть, можно получить желудочно-кишечное отравление."

Однако граждан предупреждения специалистов не смущают. Любители грибов покупают их килограммами.

"Я не разбираюсь в грибах, прихожу домой, зову соседа-грибника и он уже проверят, что я купила."



"Редко бывает покупаю, любитель сам собирать. Не боюсь уже, меня научили очень давно."

На трассе "Кишинёв-Леушены" килограмм опят или маслят можно купить от 30 до 70 леев.