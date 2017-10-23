ПКРМ отмечает 24 года со дня основания

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22 октября исполнилось 24 года со дня основания Партии коммунистов Республики Молдова, сообщает Noi.md.
«Партия борьбы и труда – именно в этом качестве ПКРМ уже вписана в историю независимой Молдовы. Историю, которая продолжается во многом, благодаря нашей с вами борьбе, нашему с вами труду», - говорится в поздравительном послании, опубликованном в газете «Коммунист».
В то же время, в послании упоминаются члены партии, которые остались верны своей идеологической позиции и делу, идеалам и ценностям ПКРМ.
«Партия коммунистов – наша общая судьба. Мы глубоко убеждены в том, что вместе, сплотившись, ощущая надежное плечо друг друга, мы обязательно сумеем выстоять. Мы уверены, что наша борьба и наш труд обязательно приведут нас к победе!», - говорится в послании.
Следует отметить, что в результате парламентских выборов 2014 года ПКРМ получила 21 мандат в законодательном органе. В настоящий момент, после того, как 14 депутатов покинули партию и примкнули к ДПМ, в ней осталось 7 депутатов.
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