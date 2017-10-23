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ПКРМ отмечает 24 года со дня основания
23.10.2017

22 октября исполнилось 24 года со дня основания Партии коммунистов Республики Молдова, сообщает Noi.md.
Члены формирования утверждают, что все эти годы они трудились над консолидацией государственности Республики Молдова, над становлением и развитием нашей страны.

«Партия борьбы и труда – именно в этом качестве ПКРМ уже вписана в историю независимой Молдовы. Историю, которая продолжается во многом, благодаря нашей с вами борьбе, нашему с вами труду», - говорится в поздравительном послании, опубликованном в газете «Коммунист».

В то же время, в послании упоминаются члены партии, которые остались верны своей идеологической позиции и делу, идеалам и ценностям  ПКРМ.

«Партия коммунистов – наша общая судьба. Мы глубоко убеждены в том, что вместе, сплотившись, ощущая надежное плечо друг друга, мы обязательно сумеем выстоять. Мы уверены, что наша борьба и наш труд обязательно приведут нас к победе!», - говорится в послании.

Следует отметить, что в результате парламентских выборов 2014 года ПКРМ получила 21 мандат в законодательном органе. В настоящий момент, после того, как 14 депутатов покинули партию и примкнули к ДПМ, в ней осталось 7 депутатов.


 
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