Плахотнюк влюбился

Сергей ТКАЧ

Последний маневр молдавских демократов с Конституционным судом мало того, что дурно пахнет, но еще и ставит интересный вопрос: в порядке ли лидер этой партии Влад Плахотнюк? Не переутомился ли он, не забросил ли дела, не утратил ли интерес к политике? Не потерял ли хватку? В конце концов, не влюбился ли? Словом, почему вновь делает ошибки?

Майя не сдалась

Третья неделя октября для демократов как-то сразу не сложилась.

Вначале сам лидер партии заявил, что в Молдове нужно немедленно остановить закрытие школ и что «до сих пор во время оптимизации допускали ошибки, и страдали от этого школьники, родители и педагоги».

Конечно, Майя Санду и ее сторонники сделали вывод, что демократы решили «покусать» лидера PAS и опорочить ее светлый образ реформатора системы образования. Но этот аспект никого не должен смущать: политическая борьба, есть политическая борьба. Одни сгружают фекалии у офиса оппонента, другие приковывают себя цепями у здания прокуратуры, третьи представляют достижения конкурентов промахами и неудачами.

Но в чем же дал маху Влад Плахотнюк, когда назвал то, что соответствует действительности: школы в Молдове необоснованно, необдуманно закрывали, и люди от этого пострадали?

Вот что выходит. Все семь лет, пока «реформаторы» громили систему образования при непосредственном и деятельном участии ДПМ, Влад Плахотнюк был не в курсе того, что происходит. Он все это время не общался с детьми, их родителями, педагогами (как сейчас) и не знал того, что происходит в стране? Он не интересовался дебатами в парламенте, где политику проевропейских альянсов жестко критиковали представители левых партий? Не читал газет, не слушал радио, не смотрел телевизор? Почему вдруг это стало новостью для лидера демократов? Вот какие вопросы сразу приходят на ум.

И два возможных ответа на эти вопросы представляют олигарха не в самом лучшем свете.

Если правда, что реальная ситуация ему до сих пор была неизвестна, то лучше было об этом не говорить.

Если же верный ответ состоит в том, что кризис в системе образования хотят свалить на Майю Санду и заработать на этом политический капитал, а оппонента унизить, то уловка не удалась. Лидер PAS уже отбила нападки и предложила Владу Плахотнюку дебаты.

Главный демократ страны пока на предложение не ответил. И, видимо, вряд ли согласится на дискуссию. Майя Санду вопрос знает хорошо, и под ее напором ускользнуть от поражения будет практически невозможно. Придется крутиться как уж на сковородке. А надо ли это Плахотнюку? Кому хочется стать объектом публичной порки?

Таким образом, мы видим, что попытка предстать в роли мудрого руководителя не удалась, была разоблачена, и «плюсики» полетели «молдавской Жанне Д’Арк».

Полицейские, депутаты и «поросята на рынке»

Также вызвало недоумение и смешки другое указание «всемогущего». Нежданно-негаданно политик взялся за патрульную полицию. Как опять же – вдруг – стало известно: на дорогах творится произвол. Полицейские «только и делают, что останавливают машины, в основном без причин… и это превращается в вымогательство и генерирует коррупцию». Порочную практику надо прекратить, а патрульную полицию сократить в три раза, с тысячи сотрудников до 300 - выдал указание лидер ДПМ.

Конечно, нужно признать, что после вмешательства Влада Плахотнюка в беспредел на дорогах общество вздохнуло с облегчением. Среди тех проблем, решения которых с нетерпением ждут граждане, безобразия дорожной полиции стоят на одном из первых мест.

Но решится ли проблема, после того как за нее лично взялся Плахотнюк? Увы, у людей очень много пессимизма на этот счет. Все знают, что «рыба гниет с головы», что пока не будет порядка в верхах, низы будут «генерировать коррупцию». Потому что склонны думать так: им можно, а нам нельзя? И поэтому на самом деле общество интересует совсем другое. Например, чтобы начали не с полицейских, а с депутатов парламента, которых продают и покупают «как поросят на рынке». Ну и главное - чтобы взялись за тех, кто организовал «кражу века». Людям очень интересно, кто же стырил миллиард, который им теперь нужно выплачивать? Какова роль Лянкэ, Дрэгуцану, Канду и других? Почему Илан Шор разгуливает по Страсбургу и делает селфи с евродепутатами? И кто еще из политиков фигурирует в его тайном списке?

Мало кто верит в то, что в этом перечне есть дорожные полицейские. Вот почему затея с наведением порядков на дорогах выглядит несколько непродуманной и недоработанной. Кто виноват? Советники?

Даже если вдруг полицейские чудом и на время перестанут останавливать машины почем зря, это только усугубит дело, так как люди скажут: того, кто взял 100 евро отправляют в тюрьму, а того, кто ворует миллионы, назначают министрами. И пиар-акция возымеет обратный эффект. Разве это не очевидно?

Узурпаторы

Однако худшее, что учудили молдавские демократы в эти жаркие октябрьские дни, связано с Конституционным судом.

Идею разрешить конфликт вокруг назначения министра обороны с помощью «палочки-выручалочки» - КС - никак нельзя назвать удачной.

В Молдове все уже привыкли, что Конституционный суд занимается не тем чем нужно, фактически выполняет заказы ДПМ, и потому стал не просто предсказуемым, а дискредитированным институтом государства.

Его многие резонансные решения последнего времени являются не просто спорными, но и грубым нарушением Конституции.

Достаточно вспомнить вердикты о запрете занимать высокие государственные должности Филату (без приговора суда), о том, что декларация независимости выше Конституции, выборочную отмену ряда статей Основного закона и введение прямых выборов президента, запрет референдума, объявленного Додоном.

И вот теперь новое решение о возможности отстранения президента от должности… без его отстранения. Юридическая формула, изобретенная КС, в Основном законе отсутствует, но, помимо того, лишена обычного здравого смысла. Если признается временное отстранение от должности, но не указывается срок, то это либо откровенная глупость, либо манипуляция. Безусловно, мы имеем дело со вторым.

И внутри страны, и за ее пределами все понимают, что КС как лакей выполнил заказ властей.

То, что сделал КС, назвали узурпацией не только президент, но и бывший глава Конституционного суда Думитру Пулбере. Напомню, что с требованием расследовать факты узурпации власти Владом Плахотнюком в генпрокуратуру обратилась лидер PAS Майя Санду.

Если соединить формирование большинства в парламенте (путем подкупа и шантажа депутатов), искажение воли избирателей на выборах 2014 года, отказ в проведении референдума и нынешнее блокирование деятельности президента, то мы получаем четкую картину функционирования в Молдове классического режима имитационной демократии (манипулируемой или псевдодемократии).

Особенность такого режима состоит в том, что демократическое законодательство и выборные процедуры соблюдаются лишь формально, а фактическое участие граждан в управлении государством и влияние на власть либо минимально, либо отсутствует. Имитационная демократия имеет политическую систему, где доминирует одна партия (у нас ДПМ), и где возникает скрытая диктатура. Подобные режимы возникают часто в марионеточных государствах. А Молдова после заключения соглашения об ассоциации с ЕС, фактически стала страной, находящейся если не под полным контролем извне, то под частичным.

Занимаясь имитацией демократии, власть сама себе ставит политический диагноз и сбрасывает покровы обмана. И есть признаки того, что решение КС по отстранению президента может обернуться последней каплей, «отравляющей» отношение к режиму как внутри страны, так и за ее пределами.

ЕС уже отказался сотрудничать с властями Молдовы в области юстиции, так как видит, что «партнеры» водят Брюссель за нос. Режим использует суды и прокуратуру для преследования политических оппонентов, а теперь к ним присоединился еще и КС.

Таким образом, втягивание КС в игру ДПМ по отстранению президента – действие недальновидное и ошибочное. И это также предельно очевидно.

Дефицит государственной мудрости

Кроме этого комбинация ДПМ с КС является не демонстрацией ума и политической силы, а, наоборот, является свидетельством слабости. Никто не мешал молдавским демократам поступить в конфликтной ситуации более мудро и адекватно.

Существовал простой вариант разрешения конфликта. Например, кандидат на пост министра обороны Евгений Стурза мог взять самоотвод и объявить, что не хочет становиться поводом для усугубления конфликта. Все бы сохранили свое лицо, а Стурза предстал бы в образе государственного мужа и мудреца. После этого можно было бы предложить другую кандидатуру, не вызывающую отторжение и у президента, и в кругах военных. Возникла бы более благоприятная общественная атмосфера.

Есть и другой более сложный, но также сильный вариант. Парламентское большинство вносит поправку в Конституцию. Новая юридическая норма могла бы четко оговорить действия разных институтов государства в подобных случаях, устранить лакуны в законе и двусмысленности. Такой шаг, безусловно, был бы проявлением доброй воли и рассматривался бы как акт государственной мудрости. Сложности в реализации подобного варианта были вполне преодолимыми.

Худшее из решений

Но было выбрано, подчеркнем, худшее из возможных решений.

Давайте представим, что спикер парламента делегирует право подписать указ о назначении министра обороны премьеру, чтобы упростить дело. Филип соберет срочное заседание правительства поздним вечером перед выходом «Официального монитора» и назначит министра обороны, чтобы на следующее утро указ был бы опубликован. И утром того же дня произойдет принятие присяги. Даже по логике решений КС на этом действие изобретенной нормы заканчивается.

Несколькими часами позже Игорь Додон как законно избранный президент может спокойно отменить действие указа Филипа (Канду), имея для этого серьезные юридические основания. И министр обороны вновь отправится туда, откуда прибыл.

И дальше начнется такая путаница, из которой выбраться уже никто не сможет. На трезвую голову.

Помимо всего этого есть еще несколько возможных сценариев развития событий. Они ограничены лишь фантазией участников процесса.

В этой истории самым важным является то, что ДПМ своими действиями еще больше портит свой имидж и дает возможность Игорю Додону использовать обстоятельства для укрепления собственных позиций и получения политических дивидендов.

Другое дело, захочет ли и сможет ли президент выжать из этой обстановки максимальный для себя эффект. Но это уже совсем другая история.

Дурной знак

Остается еще одна версия, которая уже обсуждается в обществе. В частности, что провоцирование конфликта и было целью ДПМ, и что сценарий и поступки главных действующих лиц были расписаны заранее.

Если допустить такой ход событий, то очень сложно найти плюсы как для Игоря Додона, так и для ДПМ. Накануне выборов любые контакты и взаимодействия президента с демократами оппоненты и внешние игроки (как на Западе, так и на Востоке) будут рассматривать как под микроскопом. И если будут обнаружены доказательства договоренностей, а нет ничего тайного, чтобы не стало явным, то и ДПМ, и Игорь Додон как политические игроки будут просто уничтожены. Кто же захочет иметь дело с теми, кто ведет двойную игру?

И здесь, в гипотетическом варианте, мы видим, что действия ДПМ в паре с КС выглядят неуклюжими и не просчитанными до конца.

Но впереди самое интересное, потому что и промахи можно обернуть в преимущества.

Президент «временно отстранен от должности». А как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. И все, что не делается, делается к лучшему.

Но бывает и так, что одна крупная ошибка тянет за собой цепочку новых, еще более страшных просчетов.

О ситуации, в которой оказался Плахотнюк, иногда говорят, что для него Молдова - как та подводная лодка, с которой деться никуда нельзя. И эти обстоятельства принуждают его действовать изворотливо и отчаянно.

Но то, что в последние дни он сделал целую серию ошибок, – дурной знак.