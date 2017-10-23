StarNet потерял около 7 миллионов леев из-за пожара

Представители StarNet потеряли около 7 миллионов леев, после того как 22 октября начался пожар на одном из двух основных интернет-узлов для клиентов по всей Республике Молдова.

В тоже время они объявляют, что счета будут пересчитаны таким образом, что клиенты не будут платить за тот день, когда они не пользовались услугами Интернета или телевидения, пишет tv8.md со ссылкой на Moldnova.eu.

Неполадки затронули сотни корпоративных клиентов по всей стране. Оборудование StarNet было сожжено, а оценочные потери компании достигли примерно 7 миллионов леев. Десятки сотрудников компании, включая техников, сетевых администраторов, строителей, сварщиков, были мобилизованы для починки сети, которая была практически восстановлена к утру понедельника. По периметру улиц Пушкина, Албишоара, Михай Витязул, Матеевича ремонт идет до сих пор.

Тем не менее, представители гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций заявили, что вызов на пожар не получали и сотрудники StarNet справились своими силами.

Напомним, что StarNet столкнулся с еще одной серьезной проблемой в 2015 году, когда произошла беспрецедентная утечка информации в Республике Молдова. Персональные данные 53 000 клиентов компании "утекли" в Интернет.

Основатель и директор StarNet Александр Македон написал в Facebook, что пожар мог быть умышленным.

«Я не хочу верить, что этот пожар был преднамеренно спровоцирован и имеет какое-то отношение к моей общественно-политической деятельности. Подарок к моему завтрашнему Дню рождения", - отметил он. Сегодня, 23 октября, Македон празднует день рождения.

Напомним, что Александру Македон был предложен Стурзой в 2016 году на должность министра информационных и коммуникационных технологий.

Компания StarNet была основана в 2003 году и в настоящее время насчитывает более 100 000 клиентов.