На какой стадии находится дело Шора

Дело, по которому мэр Оргеева Илан Шор был осужден за мошенничество и отмывание денег, было отправлено в Апелляционный суд Кишинева, но когда состоится возобновление судебных слушаний по этому делу не известно.

Информацию предоставил порталу Noi.md глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь. Главный прокурор уточнил, что пока не было установлено, когда состоится первое заседание судебной инстанции, но дал заверения в том, что рассмотрение этого дела не будет отложено на неопределенный срок.

«Насколько я знаю, дело было передано и в разработке Апелляционной палаты Кишинева, но не прокуратура отвечает за внутреннюю процедуру, а инстанция. Надеемся, что в скором времени будет установлена дата, потому что это дело повышенного резонанса и интереса. Мы попросим вышестоящий суд по иску назначить, если это возможно, судебное заседание, чтобы мы могли закончить это дело. Все зависит и от объема работы инстанции, но это не будет откладываться до бесконечности. Думаю, что за полмесяца этот вопрос решится», отметил Виорел Морарь.

Между тем, Илан Шор получил в начале этого месяца разрешение суда покинуть страну и уже посетил Страсбург. Он встретился с несколькими европарламентариями, в том числе с представителями Европейской народной партии, которым он жаловался на «ограничения, которым он подвергался молдавским правосудием». Однако лидер ЕНП

Джозеф Дауль отрицал эту информацию, уточняя, что не было официального контакта руководства своего формирования с Иланом Шором.

Бизнесмен был приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в полузакрытом исправительном учреждении судом сектора Буюкань в конце июня. Тогда судебная инстанция распорядилась освободить Илана Шора из под ареста с удерживанием его под судебным контролем до тех пор, пока в этом случае не будет вынесено окончательное решение. Прокуроры требовали 19 лет тюрьмы, мотивируя это тем, что обвиняемый нанес ущерб в сумме 5 млрд. леев Bаncа de Economii.