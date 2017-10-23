Депутат Европейского Парламента группы Европейской Народной Партии Фульвио Мартусчелло дал высокую оценку инициативе примара Оргеева Илана Шора, по стимулированию возвращения граждан Молдовы, работающих за рубежом.

Как сообщает портал ТРИБУНА, на своей страничке в социальной сети, евродепутат в частности написал (перевод с итальянского):

«Важная инициатива в Молдове. Страна, страдающая от эмиграции — только в Италии насчитывается около 135 тысяч молдаван — инициирует идею возвращения граждан домой. Делается это, стимулируя экономически, освобождая от налогов и возмещая расходы на транспорт. Хорошая инициатива примара города Оргеев» https://www.facebook.com/FulvioMartuscielloBis/posts/314652862382303.

Напомним, что идея о разработке и внедрении Программы возвращения соотечественников на родину, высказал примар Оргеева Илан Шор во время торжественного митинга 27 августа 2017 г. 13 октября, по инициативе фракции Пентру Орхей, муниципальный совет Оргеева принял Регламент, внедряющий конкретные меры нормативного характера, призванные поддержать и стимулировать возвращающихся сограждан.

«Таким образом, идея примара стала воплощаться в жизнь. Регламент подразумевает комплекс мер, в частности, освобождение соотечественников и членов семей от местных сборов, как в частном порядке, так и в отношении созданных ими коммерческих предприятий, компенсации по городскому транспорту, единовременную выплату в размере примерно 500 евро, а также другие меры, находящиеся в компетенции местных властей», — отметили.

По словам Илана Шора, его команда также разрабатывает и представит вскоре законопроект, который будет посвящен проблеме возвращения соотечественников уже на государственном уровне.

Кристина Пендя