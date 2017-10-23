Мобильный интернет и "умные" телефоны уменьшают прибыль операторов связи

Взрыв переговоров в сети является результатом использования современных технологий, которые предоставляют возможность бесплатных переговоров с человеком, находящимся в любой точке мира.

По мнению эксперта IDIS Viitorul, экономиста Вячеслава Ионицэ, мобильный интернет и "умные" телефоны внесли свою лепту в этот взрыв.

Ионицэ утверждает, что в 2017 году молдаване будут говорить в сети 34,5 млрд минут, что в три раза больше, чем в 2014 году, который можно считать годом "освобождения" от операторов телефонии.

Эксперт сообщил, что в области фиксированной телефонной связи снижения регистрируются десятый год подряд. В первые годы снижение было обусловлено быстрым ростом мобильной телефонии.

Вячеслав Ионицэ рассказал о том, что в 2016 году появился новый феномен: начал падать и объем минут переговоров мобильной телефонной связи. Теперь операторы мобильной связи начинают чувствовать то, что ощущали когда-то операторы фиксированной телефонной связи.

Экономист заявил, что люди говорят больше, а операторы зарабатывают меньше. Рынок телефонии с точки зрения объема заработанных денег сокращается седьмой год подряд. Новшеством стало то, что в 2016 году начали падать и доходы операторов мобильной связи.

Вячеслав Ионицэ считает, что в ближайшие 2-3 года этот процесс станет еще обширнее благодаря технологиям коммуникации и росту качества интернет-подключения.

По мнению экономиста, новые технологии делают нас более болтливыми. Если 5 лет назад молдаване говорили по телефону 10 минут в день, то в 2017 году они стали общаться по телефону в 4 раза больше - 39,4 минуты в день. Однако этот впечатляющий рост обусловлен исключительно "бесплатными" переговорами в сети. Ионицэ считает, что население Молдовы по инерции продолжает говорить посредством фиксированной и мобильной телефонии, несмотря на то, что уже 3 года количество минут разговоров в традиционных сетях постоянно снижается.

Эксперт IDIS Viitorul считает, что это и стало причиной расстройства операторов фиксированной и мобильной связи, которые прекрасно понимают, что "кошмар" - только начало. Новые технологии успешно справляются со своими задачами, а общение из роскоши 90-х годов становится чем-то обычным и недорогим для потребителей.