Киртоакэ: И референдум, и то, что творится в судах - маскарад

Сегодня суд рассмотрел просьбу отстраненного примара Дорина Киртоакэ об его участии в референдуме и отклонил ее как необоснованную.

«И референдум, объявленный на 19 ноября, и то, что происходит в судебных инстанциях - маскарад и ничего больше! Мы еще раз убедились в этом сегодня. Сегодня судья отклонил запрос о том, чтобы мне было разрешено подать регистрационные документы в ЦИК для участия в референдуме, как необоснованное. Это, несмотря на то, что срок регистрации истек два дня назад, и суд не согласился на своевременное рассмотрение запроса», - написал на своей странице в Facebook Дорин Киртоакэ, цитирует unimedia.info.

Напомним, что Киртоакэ не был зарегистрирован в качестве участника референдума по его отставке. Решение было принято два дня назад семью из десяти членов окружного избирательного совета.

«ЛП решила быть представленной первым вице-председателем партии Дорином Киртоакэ, который будет участвовать во встречах с гражданами и предвыборных дебатах», - сказал тогда лидер либералов Михай Гимпу.