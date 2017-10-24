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Сроки проведения предвыборной кампании должны соответствовать положениям кодекса о выборах РМ
24.10.2017

В интервью для портала ТРИБУНА председатель парламентской Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, бывший председатель Комиссии по внешней политике и европейской интеграции, депутат Валентина Булига ответила на следующий вопрос: 2018 год – год парламентских выборов. Как это отразится на внешней политике Республики Молдова?

«Конечно, опыт показал, что каждый выборный год замедляет в какой-то степени ход реформ. Я бы очень хотела, чтобы все политические партии соблюдали действующее законодательство, и чтобы сроки проведения предвыборной кампании соответствовали положениям Кодекса о выборах и законам Республики Молдова.

Чтобы весь год мы продолжали трудиться над повышением уровня жизни людей, улучшением инфраструктуры, конкурентоспособностью сельского хозяйства, доступностью социальных услуг в сфере здравоохранения так же, как мы это делали в 2016 и 2017 гг., а 60 дней занимались бы предвыборной кампанией, и конкурировали бы за мандаты в будущем парламенте. Так бы я хотела, и это было бы идеально, думаю, так нам и следует сделать», — заявила она.

На вопрос, каковы по ее мнению самые большие внешние угрозы для Республики Молдова, Валентина Булига ответила следующее: «Существующие в мире риски актуальны и для нас. Республика Молдова маленькая страна, у которой есть собственные проблемы и интересы. Мы должны продвигать политику снижения этих рисков. Это зависит от способностей политиков, от правительства и парламента. Я очень хотела бы, чтобы все политики любили свою страну и думали о мире, спокойствии и стабильности, а риски пытались бы снизить».

Что касается шансов продолжения Молдовой европейского пути после предстоящих парламентских выборов, депутат заявила: «Я очень бы этого хотела. ДПМ приложит максимум усилий, чтобы европейский курс был сохранен. Лучшего пути развития Молдовы нет. Очень хочу, чтобы граждане Республики Молдова и политические партии страны поняли, что мы не имеем права играть с европейским будущим Республики Молдова».

Андриана Кептине 


 
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