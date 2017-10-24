Либералы участвуют в референдуме для защиты чести и достоинства примара Кишинева

Либеральная партия (ЛП) вынуждена участвовать в референдуме по отставке примара Кишинева «для защиты чести и достоинства своего зампредседателя партии Дорина Киртоакэ». Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом в понедельник на пресс-конференции сказал председатель ЛП Михай Гимпу.

Он сообщил, что «учитывая все усилия ЦИК, Кишиневского избирательного окружного совета, судов и Апелляционной палаты», партия подала в субботу документы для участия в качестве конкурента на референдуме 19 ноября». Партия была успешно зарегистрирована в качестве конкурента на референдуме.

«К сожалению, ЦИК принял решение, основываясь на референдумах по изменению Конституции, согласно которому именно политические партии должны участвовать в референдуме, а не человек, которого хотят отправить в отставку. Одно дело, когда идет процесс изменения Конституции, тогда партии должны высказать свое мнение, но другое дело, когда примара обвиняют в невыполнении обязанностей», - отметил Гимпу.

Он напомнил, что запустить процедуру референдума удалось только с четвертого раза.

«Киртоакэ обвиняют в невыполнении обязанностей, однако не дают ему участвовать в референдуме. В суде обвиняемому дают возможность защититься и высказать свою позицию, а у нас в стране Конституция и законы не работают, взамен есть только власть по телефону, как это бывает в тоталитарном государстве», - сказал он.

По словам Гимпу, скрытым мотивом референдума является выполнение обещания, «данного Кремлю во время поездки в Сочи, с целью подготовить столицу к выборам и обеспечить победу пророссийских сил в 2018 г.».

Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», для участия в качестве конкурента на референдуме зарегистрирована только Партия социалистов и Либеральная партия. Партия коммунистов заявила, что поддерживает проведение референдума, но для ведения агитации коммунисты не зарегистрировались. Все остальные партии заявили, что не будут проводить агитационную работу по проведению референдума. Срок подачи документов для регистрации истек 21 октября.