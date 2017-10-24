Граждане жалуются президенту на суды и больницы

Президент Игорь Додон сообщил о росте количества обращений граждан в администрацию президента. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал в facebook, комментируя состоявшийся прием граждан, который проводится главой государства в каждый последний понедельник месяца.

"Отмечается рост количества граждан, обращающихся за помощью и содействием со стороны президента и его администрации. Так, за первые десять месяцев 2017 года было подано 3498 жалоб, а за аналогичный период прошлого года только 664. Отмечу, что все жалобы и петиции в адрес аппарата президента рассматриваются, и по ним принимаются соответствующие меры для решения в разумные сроки", - написал Додон.

Он сообщил, что во время приема "десятки человек со всех уголков страны смогли изложить свои насущные проблемы", увидев в президенте "последнюю надежду на их решение".

"Наибольшее количество затронутых вопросов касаются правовой сферы. Люди возмущаются несправедливыми судебными решениями, затягиванием судебным процессов. Просьбы граждан также касаются как проблем со здоровьем (в частности речь идет о невозможности оплатить дорогостоящие операции, медицинские обследования), так и жилищных вопросов, обращений по поводу незаконных строек, вопросов начисления пенсий, отсутствия водопроводной питьевой воды и пр.", - сообщил Додон.