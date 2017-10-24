Всплеск общения в режиме on-line сокращает доходы операторов проводной и мобильной телефонной связи, - написал на своем блоге экономист Института развития и социальных инициатив IDIS Viitorul Вячеслав Ионицэ.

Как сообщает «ИНФОТАГ», он считает, что такой всплеск разговоров в режиме реального времени вызван использованием современных технологий, которые позволяют общаться бесплатно с человеком из любого уголка мира.

«Проводная телефонная связь регистрирует спад уже 10-ый год, а с 2016 г. замечаем новый феномен: начал падать и объем минут общения мобильной связи», - отметил эксперт.

Объем денег на рынке связи снижается уже седьмой год подряд, а в 2016 г. начала сокращаться и прибыль операторов мобильной телефонии и «в ближайшие два-три года этот процесс будет расти благодаря коммуникационным технологиям и повышению качества соединения через Internet».

«Новые технологии делают нас более разговорчивыми. Если еще 5 лет назад молдаване в среднем разговаривали по 10 минут в день, то в 2017 г. – в четыре раза больше - 39,4 минуты в день. Однако этот впечатляющий рост обусловлен исключительно «бесплатными» разговорами в сети», - подчеркнул Ионицэ.

Даже если абоненты по инерции продолжают общаться через проводную и мобильную телефонную связь, третий год количество минут разговоров по традиционной связи уменьшается. В 2017 г. молдаване проговорят 34,5 млрд. минут, что втрое больше чем в 2014 г.

«Именно здесь рождаются разочарования операторов проводной и мобильной связи. Они понимают, что этот «кошмар» - только начало. Новые технологии прекрасно выполняют свою миссию, а общение роскоши 90-х годов ХХ века становится обычным и не дорогим делом для потребителей», - заключил эксперт.