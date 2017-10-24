От певцов Баланов до банкиров и магнатов: Чем занимаются дети молдавских политиков

Дочь бывшего премьер-министра Молдовы Василия Тарлева - Кристина Усатый — недавно рассказала о бизнесе, которые она ведет со своим супругом, о компании по прокату автомобилей.

Это личный проект, мы создали его с моим супругом, вложив в него душу, - рассказала девушка VIP Magazin. - У нас большие планы на эту марку, компания, занимающаяся прокатом автомобилей, - это только начало.

Каким будет продолжение — покажет время. А пока — давайте вспомним, чем занимаются дети молдавских политиков.

Сын лидера ПКРМ Воронина - банкир

У экс-президента Молдовы Владимира Воронина двое детей: дочь Валентина и сын Олег. Дочь - врач. Живет вдали от публичной жизни. В отличие от брата, который теперь занимается не только бизнесом («FinComBank» - его самое знаменитое детище), в прошлом году он вступил в ПКРМ. Олег Воронин дал понять о намерении идти в политику еще два года назад, когда коммунисты уже были в оппозиции. 1 мая 2010 года он принял участие в организованном коммунистами «социальном марше». Тогда он впервые появился среди членов и сторонников ПКРМ, давал интервью и был одет в футболку с изображением Че Гевары.

Владимир Воронин: - Он мне позвонил и сообщил, что вступил в партию, - рассказывал тогда лидер коммунистов Владимир Николаевич. - Я спросил: «В какую?». Он ответил: «В ПКРМ!». Я одобрил его решение

Сын Петра Лучинского – медиамагнат

У второго президента Молдовы двое сыновей – Кирилл и Сергей. Старший Сергей живет не в Молдове и уже подбирается к пятому десятку, младшему, Кириллу, 41 год. Он предприниматель, на госслужбе побывал лишь однажды — в конце 90-х, в качестве руководителя Агентства по привлечению инвестиций.

Профессионально занимался баскетболом, играл за московский «Спартак» и даже некоторое время возглавлял Федерацию баскетбола Молдовы. Занимается медийным бизнесом (контролирует несколько телеканалов и интернет-изданий), отец четверых детей.

Подозрение в отмывании денег

В настоящее время Лучинский находится под следствием по подозрению в отмывании денег. 17 октября суд продлил ему домашний арест на 30 дней, опасаясь, что подозреваемый может покинуть Молдову.

Дочь Мирчи Снегура «сватали» на пост президента

Имя дочери первого президента Молдовы Мирчи Снегура – Натальи Герман – еще несколько лет назад «всплывало» в качестве кандидата на пост главы государства. Она была послом Молдовы в Швеции, Финляндии и Норвегии, также работала в качестве посла при ОБСЕ. Работала Наталья Герман министром иностранных дела Молдовы, сейчас - специальный представитель и глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Максим Цуркан: «Отец научил меня правильно расставлять приоритеты»

В семье известного политика Владимира Цуркана пятеро детей, старший сын - Максим. Парень активно занимался разными видами спорта. Как и отец, получил юридическое образование, проходил мастерат в Лондоне. Сейчас занимается бизнесом: соучредитель лизинговой компании.

У отца можно учиться всю жизнь... Мне по наследству от него передались черты стойкого характера, холодного ума и прагматизма. От него я понял, что в Молдове нужно быть прагматиком, а не романтиком.

У почетного председателя Демпартии Дмитрия Дьякова дочери - предприниматели

Старшая дочь Дмитрия Дьякова Наталия окончила Академию экономических знаний в Бухаресте, а младшая Олеся следует по стопам своего отца, обучаясь политологии. Наталия вышла замуж за одного из самых богатых деловых людей страны - Габриела Стати. Она успешно справляется с ролью мамы и деловой женщины, владеет целым рядом элитных ресторанов, один из которых расположен в самом центре Кишинева.

Младшая дочь Думитру Дьякова тоже не отстает. Олеся столь же умело справляется со сферой предпринимательства, как и ее сестра. Младшая дочь семьи Дьяковых была замужем за консулом Ливана в Кишиневе Махмудом Ахмадом Хаммудом.

Лучиан, Теодор и Леонард Фусу, дети вице-председателя ЛП Корины Фусу

На фото с Кориной Фусу ее сыновья Теодор и Леонард

Самой большой гордостью депутата от Либеральной партии Корины Фусу являются ее сыновья. Она утверждает, что они совершенно разные. Так оно, в общем-то, и есть. Старший сын Корины Фусу Лучиан – доктор биологических наук, преподаватель Ясского университета им. Александру Иоанн Куза. Женат, живет в Румынии.

Второй сын Корины Фусу — Теодор, он работает в области компьютерного дизайна, Леонард — в экономической. Кроме того, оба влюблены в музыку.

У экс-президента Тимофти - «американские» дети

Алексей родился 17 сентября 1977 года. Изучал право в Ясском университете им. Александру Иоанн Куза. Сейчас находится в США и работает в международной финансовой корпорации, которая является составной частью Группы Всемирного банка. Его супруга тоже обучалась в Ясском университете им. Александру Иоанн Куза, затем в США в университете права им. Джорджа Вашингтона.

Сноха президента Николетта до проживания в США работала в Совете Европы и посольстве США в РМ. Теперь она представляет клиентов США, Центральной и Восточной Европы и России в местных и международных тяжбах и в арбитражных процедурах. Николетта и Алексей впервые стали родителями 15 октября, когда родилась первая внучка президента Смаранда.

У директора СИБ Михая Балана сын — тот самый Дан Балан

И не только, Михай и Людмила Балан - родители двух детей. Дан родился 6 февраля 1979 года – известный молдавский певец, композитор и продюсер с румынским гражданством.

Пристрастие к музыке проявил в детстве. Увлечение усилилось, когда родители купили ему электрогитару и клавишный инструмент. Поступил на юридический факультет, но любовь к музыке побудила его отказаться от факультета, и он продолжил учиться в музыкальном колледже им. Штефана Няги.

Самого большого успеха он добился в труппе O-Zone. Был лидером труппы. Дан основал O-Zone в 1999 году и выпустил три альбома до 2004 года. Лучше всего пользовался спросом у покупателей LP DiscOzone, который занял первое место в топе продаж шести стран, и в мире было продано 2,5 млн. копий.

Санда родилась 1 марта 1985 года. Училась в одном из кишиневских лицеев, но в 9-летнем возрасте выехала в Израиль вместе с семьей, так как ее отец был назначен послом Республики Молдова в эту страну. В течение семи лет в Израиле он училась шотландском лицее TabeethaSchool. В страну возвращается в возрасте 16 лет. Здесь продолжает учиться. Окончила факультет журналистики и науки общения МолдГУ. Сотрудничала с различными радиостанциями и телеканалами. Ведет передачу «Жди меня» на телеканале PRIME.

А на этом фото - дети других молдавских политиков. На первом - дочь экс-премьера Владимира Филата Екатерина, на втором - сын лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, а на третьем Мариус Лянкэ - сын экс-премьера Юрия Лянкэ. Чем они будут заниматься в будущем? Пишите в комментариях!