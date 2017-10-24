Секс скандал с продюсером Вайнштейном спровоцировал цепную реакцию во всем мире. А у нас с этим как?

Скандал, в центре которого оказался всемирно известный продюсер из Голливуда Харви Вайнштейн (которого обвиняют в сексуальных домогательствах) спровоцировал цепную реакцию во всем мире. Таким образом, женщины из многочисленных стран мира выступают с публичными заявлениями о сексуальных домогательствах, которым они подверглись, а в Швеции в эти выходные даже был дан старт национальной кампании под девизом «Я тоже…», в ходе которой в ряде городов на улицы вышли тысячи женщин.

Следя за тем как это происходит во всем мире, я подумал, что и в Молдове слово «домогательство» звучит довольно часто. Только это слово произносят не женщины, а политики (чаще всего это мужчины).

Это слово используют многочисленные бизнесмены, и чаще всего это связано с политикой. Конечно, речь не о сексуальных домогательствах, а о политических. Как минимум, так об этом говорят те, что сталкиваются с этим явлением.

Я считаю, что также как в случае с сексуальными домогательствами, пока об этом говорят как об отдельных случаях, все жалобы на это явление не могут дать никакого результата. Если те, кто считают себя жертвами политических домогательств хотят, чтобы общество узнало о масштабах этого явления, и чтобы как-то ему противодействовать, им необходимо инициировать национальную кампанию как, например, звезды Голливуда, или женщины Швеции, и во всеуслышание заявить о случаях политических домогательств.

Это позволит не только создать общее представление о масштабах явления, но и призвать к порядку тех, кто пользуется такими методами. Более того, жертвы политических домогательств своим примером могли бы предотвратить это явление в будущем.

Не исключено, что так же как в случае жертв сексуального насилия, наши «политические проститутки» или те, кого «политически изнасиловали» могли бы поделиться своим печальным опытом. Может, так они смогли бы облегчить душу от тяжкого бремени, которое они несут.

Может, так они помогут другим понять, насколько серьезны злоупотребления и политические «изнасилования». Может, так мы узнаем конкретные имена политических «насильников» Молдовы, многие из которых уже стали «серийными маньяками» в политике.

Вопрос вот в чем: существует ли в Молдове гражданская или политическая сила, которая могла бы взять на себя смелость дать старт такой кампании?

Думитру Спэтару