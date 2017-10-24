Округ да около. Что недоговаривают в споре о «гагаузской квоте» в Парламенте

Президент и Партия социалистов, поддерживая требование Комрата о «гагаузской квоте», выступают за изменение правил, которые они сами же утвердили...

В следующем Парламенте от Гагаузской автономии может быть избрано всего лишь два депутата. Власти Гагаузии считают такое представительство несправедливым и настаивают на большей квоте. Активную поддержку требованиям Комрата высказывают социалисты, будучи авторами той самой избирательной реформы.

Особый подход к Тараклии

В минувшую пятницу были представлены первые избирательные округа, на которых будут избираться депутаты-одномандатники на следующих парламентских выборах. Председатель ответственной за это комиссии Юрие Чокан уточнил, что это пока лишь проект и границы округов ещё могут меняться. Средняя численность округов – чуть больше 60 тыс. избирателей. Некоторые из них совпадают с границами районов, другие – состоят из населённых пунктов двух, а иногда даже трёх административно-территориальных единиц второго уровня. Тараклийский район получил один округ, Гагаузская автономия – два. Власти Комрата таким решением недовольны и, судя по всему, рассчитывают на его пересмотр.

В ходе презентации слайдов с картами округов Юрие Чокан сделал небольшую ремарку относительно Тараклийского избирательного округа. Принципы его формирования были особые и преследовали цель обеспечить болгарскому этническому меньшинству политическое представительство в Парламенте. Экс-глава ЦИКа сослался на нормы Совета Европы и рекомендации Венецианской комиссии, согласно которым избирательные округа должны создаваться таким образом, чтобы национальные меньшинства не смешивались с избирателями мажоритарного этноса для гарантии выражения их политической воли.

В результате Тараклийский округ получился непропорционально малочисленным – в него вошли сам город Тараклия и 14 населённых пунктов, избирательная база которых составила всего 35 тыс. избирателей. Болгарское сообщество будет, пожалуй, одним из немногих, кого такая «раскройка» электоральной карты устроит на все 100%. Во всяком случае, их гагаузские соседи решение комиссии будут точно оспаривать.

Арифметика для определения гагаузских округов применялась та же, что и для остальных районов. В первый гагаузский округ войдёт Комрат и 13 сёл района, что составит 64 тыс. 824 избирателя. Второй будет состоять из городов Чадыр-Лунга и Вулканешть вместе с 10 населёнными пунктами двух районов, что вместе составит 65 тыс. 346 избирателей.

Гагаузия требует большего

Официальные представители Комрата уже неоднократно заявляли, что квота Гагаузии в Парламенте должна состоять минимум из трёх депутатов. «В противном случае проводимая реформа избирательной системы вызовет заслуженное возмущение и неприятие со стороны региональных и местных публичных органов власти, общественно-политических сил автономии и подорвет доверие жителей региона к будущим парламентским выборам», - говорится в обнародованном недавно заявлении башкана Ирины Влах.

В том же духе высказывался и спикер Народного собрания Владимир Кысса. Среди политических сил РМ поддержали требования гагаузов только социалисты. Президент Игорь Додон несколько раз заявлял, что поддерживает требование о квоте из трёх депутатов для Гагаузии и обещал руководству автономии добиваться этого. А его советник по юридическим вопросам Максим Лебединский на одном из прошлых заседаний комиссии заявил, что для Гагаузии необходимо применять особые критерии, которые позволяют обеспечить представительство нацменьшинств.

Ирония состоит в том, что Комиссия эти критерии выполняет. Поправки в Избирательный Кодекс, которые были разработаны ПСРМ и приняты летом, содержат принцип формирования избирательных округов на территории Гагаузии – тот самый, о котором говорил Юрий Чокан в отношении Тараклии. Эта норма была внесена в связи с соответствующими рекомендациями Венецианской Комиссии, которая 19 июня 2017 года обнародовала своё мнение о реформе избирательного законодательства в Молдове. В частности, в документе было сказано следующее:

«Эффективное представительство гагаузского меньшинства будет зависеть от точного определения границ избирательных округов. При этом целесообразно создавать приграничные с Гагаузией округа таким образом, что бы они не включали в себя части территории Гагаузской автономии».

Других рекомендаций для обеспечения представительства гагаузского меньшинства Венецианская Комиссия не озвучила. А социалисты, в свою очередь, будучи авторами избирательной реформы, никаких дополнительных критериев для Гагаузии при формировании округов не предусмотрели. В результате, комиссия Юрия Чокан, соблюдая норму о сохранении административной границы Гагаузии, не стала делать исключение для автономии по части численности создаваемых округов. Принятый закон никаких оснований для этого не давал.

Непоследовательность социалистов

В мнении Венецианской Комиссии обращает на себя внимание и отсылка к закону 2013 года о внедрении смешанной избирательной системы, который подразумевал создание в АТО Гагаузия трёх избирательных округов. Авторами того закона были Владимир Плахотнюк, Андриан Канду и Василе Ботнарь и в отношении его в 2014 году Венецианская Комиссия так же публиковала своё мнение.

«В Совместном мнении 2014 года были высказаны некоторые оговорки относительно критериев для определения этих трех избирательных округов, при этом сама идея введения специфически «гагаузских» избирательных округов приветствовалась», - говорится в мнении Венецианской Комиссии от 2017 года.

Продолжая тему несостоявшихся проектов реформы избирательной системы, вспомним и проект ДПМ об одномандатной системе, который демократы зарегистрировали в парламенте 14 марта этого года. Законопроект не предусматривал отдельных привилегий для Гагаузии, однако пропорциональное формирование одномандатных округов давало Гагаузии возможность иметь в Парламенте минимум 4 депутатов.

Решение, которое приняла в отношении Гагаузии «Комиссия Чокан», трудно назвать сюрпризом. У Комрата могут быть весомые причины считать его несправедливым, но оно полностью соответствуют новому законодательству о выборах. Удивительной, скорее, можно назвать позицию президента и Партии социалистов, которые поддерживая сегодня требование Комрата о «гагаузской квоте», выступают за изменение правил, которые они сами же разработали и утвердили.

Вячеслав Крачун