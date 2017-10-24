Россия провела ротацию своей группы войск в Приднестровье

В понедельник была завершена ротация Оперативной группы войск в Приднестровском регионе Молдовы, до следующей замены в октябре 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил Российской Федерации, цитируемая РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении ЗВО, российский мотострелковый батальон «совершил марш» в южный участок Зоны безопасности и вошли в состав российского воинского контингента миротворческих сил. Ни пресс-служба ЗВО, ни молдавские власти не сообщали деталей проведенного «марша» воинского контингента и его маршрута, в условиях, блокирования прохождения воинских подразделений России через территорию Украины.

«В рамках ротации мотострелковых батальонов в зоне безопасности военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совершили марш в южный участок зоны безопасности и вошли в состав российского воинского контингента миротворческих сил.

После завершения второго этапа ротации миротворческий батальон, который готовился в течение 2017 учебного года на базе ОГРВ ПРРМ, будет выполнять задачи по поддержанию мира в зоне безопасности до октября 2018 года», говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

В пресс-релизе отмечается, что в ходе данного этапа ротации миротворческих подразделений в Приднестровье российские военные «произвели замену бронетанковой техники на одном одностороннем и трех двусторонних миротворческих постах, а также в военной комендатуре южного участка зоны безопасности».

Миротворческая операция в Приднестровском регионе Молдовы продолжается июля 1992 года, после того, как 21 июля 1992 года в Москве было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта.

Согласно этому соглашению для поддержания мира и безопасности в районе конфликта были созданы трехсторонние миротворческие силы, в которые вошли подразделения вооруженных сил России, Молдовы и Приднестровья.

В настоящее время в совместные миротворческие силы в Приднестровье входят около 1200 военнослужащих – 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках зоны безопасности, которая протянулась вдоль Днестра на 225 км и на 12-24 км в ширину.