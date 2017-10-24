Если бы Вышку не посадили за коррупцию, он стал бы первым президентом Молдовы вместо Снегура

Как сажали заместителя председателя Совета министров Молдавской ССР.

Владимир Дилан в советское время был одним из самых многообещающих и талантливых следователей прокуратуры. Именно ему тогдашний прокурор республики Иван Чебан в декабре 1984 года поручил найти автора обычной анонимки:

- Надо найти! Предполагается, что пишут люди из сферы торговли.

- Как найти? По почерку! - рассказывает Владимир Борисович. - В анонимке было написано про секретаря ЦК компартии Молдавии Бориса Савочко, он курировал вопросы торговли, быта, про Семена Кузьмича Гроссу, первого секретаря ЦК КПМ, про других тогдашних руководителей. Мол, они злоупотребляют служебным положением, безвозмездно пользуются услугами директоров баз, берут там японские телевизоры, видеомагнитофоны, они тогда только-только появились. Подобного рода анонимок в ЦК КПСС поступало много, оттуда их направляли в ЦК КПМ для проверки сигналов, а там их сначала отправляли в КГБ, но там не получилось найти авторов анонимок. Гроссу обратился к Ивану Чебану:

- Проверяют, проверяют, а найти не могут! Может, ты найдешь авторов? А то из ЦК КПСС все время теребят: «Разберитесь, кто пишет! Правда это или нет!»

Взялся Владимир Дилан за это дело, от остальной работы его освободили. Месяц прошел, второй, третий...

- Поскольку были данные, что тут замешаны люди из торговли, я ходил по различным торговым учреждениям — минторг, Молдавпотребсоюз, коопторг, изучал личные дела работников, сравнивал почерки, - говорит Владимир Дилан. - Тысячи людей там работали, а я был один. Найти автора анонимок не удавалось.

Помог случай. Появилась анонимка, напечатанная на пишущей машинке. А каждая печатная машинка имеет свой неповторимый почерк.

- Стали искать по печатным машинкам, которые находились в госчуреждениях, тысячи машинок проверили и все-таки нашли! - продолжает Владимир Борисович. - Выяснили, что она, эта машинка, находится в системе МВД! В кабинете, где она стояла, работали трое человек. Кто из них? Выяснили, что в окружение старшего лейтенанта Фрунзенского РОВД Коцюбы входили торговые работники. Мы его задержали, но пришлось отпустить, не было конкретных доказательств. А он сам не признавался. Потом, когда другие подозреваемые начали давать показания, мы его вновь задержали. Тогда уже работала следственная группа под руководством Вячеслава Дидыка, в ней было около десяти человек.

«Мы боялись, что любовницу секретаря ЦК Компартии Молдавии могут убрать

Поскольку во всех анонимках на первом плане был именно Савочко, Владимир Дилан начал изучать круг его знакомств. Кто-то проговорился, что есть одна женщина, подруга Савочко.

- Вышли на нее, - вспоминает Владимир Борисович. - Я пригласил ее в прокуратуру после обеда, и мы с ней проговорили без перерыва до утра следующего дня! И всю ночь сидели, беседовали в моем кабинете. Пили кофе с коньяком и разговаривали обо всем.

Она оказалась любовницей Бориса Савочко. Очень красивая была. Ее партработнику подсунули работники АвтоВАЗа, чтобы иметь в его лице «крышу» и поддержку. Она и вывела на одного из руководителей АвтоВАЗа, который был знаком с зампредом Совета Министров МССР Василием Константиновичем Вышку. Он приносил Вышку деньги.

- Василий Константинович очень любил красивых женщин, а на них нужны деньги, - замечает Владимир Дилан. - А у него двое детей, жена. Речь шла о тысячах рублей. Брал деньги за хорошее отношение, за поддержку, за продвижение на «тепленькое» местечко, чтобы лучшие товары с баз получать.

Василий Вышку был очень грамотным и образованным человеком, очень быстро поднимался по карьерной лестнице

В то время Молдавпотребсоюз получал больше, чем Минторг, товаров по обменным операциям. Орехи, мед через Центросоюз шли в Японию и в другие страны Западной Европы. А у нас тогда не было цветных телевизоров, это уже потом «Альфа» стала их делать. Из Японии шли телевизоры, видеомагнитофоны, видеокамеры. Одежда и обувь из Финляндии, Югославии, Чехии, Польши... Любовницу Савочко прокурор республики приказал нигде в уголовном деле не «светить».

- Она даже не проходила у нас впоследствии по делу как свидетель, - вспоминает Владимир Борисович. - Мы боялись, что ее могут убрать, уничтожить. После она уехала из Молдавии навсегда.

Пошли первые аресты. Арестовали семеро человек с АвтоВАЗа, потом — из Молдхозторга, из Молдавпотребсоюза. Нашли дом с баней и бассейном в Данченах, где Вышку собирался с друзьями. Дом был записан на Ютиша, одного из друзей Вышку. Туда они приезжали расслабиться с девочками-студентками. Кстати, именно девочки и писали эти анонимки.

- Василий Вышку был очень грамотным и образованным человеком, очень быстро поднимался по карьерной лестнице, - продолжает Владимир Дилан. - Был первым секретарем ЦК комсомола Молдавии, потом работал в ЦК компартии республики, был председателем Молдавпотребсоюза, знал всю эту систему. Но он хотел стать секретарем ЦК КПМ, хотел занять место Савочко. Вскоре задержали и самого Вышку.

- Трудно было получить добро на арест такого высокого партноменклатурного работника?

- Добро дал Семен Гроссу. Ведь в анонимках чернили не только Савочко, но и самого Семена Кузьмича, Еремея, Калина, еще ряд сотрудников ЦК.

Вышку рассказал все, даже то, что не надо было

Арестовали Василия Константиновича в перерыве совещания, которое он проводил в здании Совмина. Сказали «брать» именно в перерыве, ведь во время совещания неэтично. Так и сделали. Подошли, надели наручники.

- Василий Константинович был в шоке от своего ареста недели две! - продолжает Владимир Дилан. - Думал, что его Гроссу защитит. Он все просил, чтобы ему дали поговорить с Семеном Кузьмичем. Потом успокоился и стал все рассказывать. Все! Даже то, что не надо было. В доме его родителей в Рышканском районе он закопал в землю золотые изделия. Мог бы оставить себе, что, мы пошли бы перерывать огород у его родителей?! Я, например, во время обыска в его квартире нашел несколько тысяч рублей, у нас были сотрудники, которые до копейки забирали все, что во время обысков находили. А у Вышку ведь оставались двое детей, жена... Я шепнул его жене, никто не слышал, чтобы забрала деньги. Эти деньги никто потом не нашел.

Среди арестованных оказался и дядя экс-премьера Молдовы Владимира Филата.

- Мы арестовали его за то, что он дал взятку Вышку, кажется 2-3 тысячи рублей, - вспоминает Владимир Борисович. - Дядя работал председателем райпотребсоюза в Кантемирском районе. Он цирк во время очной ставки с Вышку устроил: «Я ничего тебе не давал! За что тебе давать?! Ты что, мозгами поехал?!»

- А зачем Вышку «топил» людей?

- Чтобы показать, что он честно все рассказывает, ничего не утаивает. Дядю Филата посадили на три года. Была даже выездная сессия Верховного суда СССР. Он отсидел полтора года, и его досрочно освободили. Это был редчайший случай, потому что, как правило, тех, кто дает взятку, освобождали от ответственности.

- Почему в данном случае не освободили?

- Он не признавался, что дал взятку. Если бы признался, что дал, его освободили бы от уголовной ответственности.

ЭПИЛОГ

В тюрьме Вышку был библиотекарем

Вышку дали 14 лет, а отсидел он девять. Сидел в Нижнем Тагиле, в зоне, где отбывают срок руководящие работники, их с уголовниками не сажали. Он сначала был на общих работах, потом устроился библиотекарем.

- А Вышку впоследствии говорил, что его за политические убеждения посадили...

- Нет, он хотел, чтобы Верховный суд его реабилитировал. Это означало, что ему должны были выплатить огромную сумму денег за годы отсидки, зарплату заместителя председателя совмина. Но мы так тщательно вели дело, все допросы записывали на магнитофон, даже видео было. Все фиксировали! - говорит Владимир Борисович. - Понимаете, Василий Вышку опережал события. Если бы он не писал эти анонимки, никто бы до этих денег так и не докопался. Уверен, если бы он остался на свободе, то именно он, а не Снегур, стал бы первым президентом Молдовы. Я так думаю, потому что при обыске мы нашли у него бумаги, в которых он рассуждал о том, что на левом берегу мало школ с молдавским языком обучения, идет насильственная русификация...

Леонид РЯБКОВ