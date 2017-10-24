Откровения молдавской пенсионерки: не жизнь, а издевательство

Sputnik порассуждал о пенсиях в Молдове: пенсионеры отказывают себе во всем и существуют на крохи, пока чиновники мучаются с выбором новой машины. Власти Молдовы признают, что средний размер пенсии в республике не дотягивает до показателя прожиточного минимума, рассчитанного на пенсионера. Это подтверждает ежеквартальный отчет министерства экономики и инфраструктуры.

Таким образом, на начало июля текущего года средний размер пенсии в Молдове составил тысячу 484,7 лея (85 долларов), что не покрывает прожиточный минимум на 5,2%.

Что можно купить на пенсию в Молдове?

Как правило, большая часть расходов наших пенсионеров уходит на коммунальные услуги. При этом основная доля затрат приходится на отопление. К слову, в марте этого года были изменены тарифы на поставки отопления предприятием "Termoelectrica". То есть в этом сезоне платить надо будет уже 1122 лея (65 доллара) за одну гигакалорию, а это на 54 лея больше, чем раньше. Это не считая остальных благ — воды, электричества, газа. В зимний период только за коммунальные услуги среднестатистической семье приходит около трех тысяч леев (свыше 170 долларов). И это лишь "коммуналка"… Кроме того, нужно чем-то питаться (!), поддерживать здоровье. Все перечисленное — это самое важное, что нужно любому человеку в нормальном обществе. Но в Молдове не все так просто. В этой стране, похоже, хорошо жить могут только избранные, а самые незащищенные слои населения выживают как могут.

Немного о ценах на продукты. Подорожание — явление в Молдове самое частое. Рост цен наблюдается ежемесячно, а попадают под это практически все товары. Несмотря на индексацию пенсий, инфляция съедает все эти надбавки, о которых не без скромности рапортуют власти. Вот примерный список продуктов, которые закупает и употребляет в пищу среднестатистический житель нашей страны, однако, что себе может позволить пожилая женщина с пенсией в тысячу 484,7 лея.

Приблизительные цены на продукты:

Мясо свинина — 80-90 леев;

ясо курицы (филе) — 50-60 леев;

Почки, пупочки, требуха — 30-40 леев;

Сметана — 12-15 леев;

Молоко — 7-8 леев;

Яйца — 14-15 леев;

Растительное — 20-22 леев;

Сливочное — 24 леев;

Гречка — 22-24 леев;

Мука — 16-18 леев;

Рис — 18-20 леев;

Сахар — 18 — 22 леев;

Макароны — 15-20 леев;

Картошка — 4-6 леев;

Морковка — 7-8 леев;

Лук — 5 — 8 леев;

Петрушка, укроп — по 5 леев за пучок.

История из жизни

Одна из молдавских пенсионерок согласилась рассказать Sputnik о том, как она живет на пенсию в тысячу 200 леев. Таких примеров в республике тысячи.

- На что уходит ваша пенсия?

— Большая часть денег уходит на коммуналку. За отопление плачу в течение года. А мой рацион питания в основном состоит из каш. Хлеб пеку сама. Овощи и фрукты в основном с дачи. Сажаю там совсем немного, так как из-за жары и отсутствия водоема урожай слабенький, но хоть что-то. Приходится покупать что-то и на рынке, но, конечно, дорого все. Покупаю овощи с уценкой.

- С уценкой это как?

— Это слегка испорченные овощи и фрукты. Они дешевле. В некоторых магазинах тоже такие продукты есть. Когда истекает срок годности, то товары выставляют на скидки.

- Но ведь это уже испорченные продукты.

— Испорченные овощи и фрукты можно всегда обрезать, обработать термически и в морозилку. Зимой овощи и фрукты вообще не покупаю. Это мне попросту не по карману. С продуктами со скидкой поступаю также. А как по-другому выживать? С ужасом представляю, какой счет придет за отопление. Жить тяжело. Лекарства только по полису, или откладываю. К примеру, раз в год стараюсь покупать для профилактики витамины, но не всегда получается. Вот и откалываю с пенсии понемногу.

- У Вас есть дети? Кто-то Вам вообще помогает?

— Нет, я одна. В позапрошлом году похоронила своего второго сына. Судьба сложная. Но, как говорится, в каждом дому по кому. Периодически мне помогает моя соседка. У нее у самой доходы скромные, но она иногда приносит мне какие-то продукты. А к Новому году она устроила мне праздник — купила курицу, маслины, горошек, сметану, масло, ветчину, мандарины. Я, правда, так растрогалась от проявленной заботы. Потом ела все это целый месяц.

Доживем ли до пенсии?

В Молдове пенсионером быть невыгодно — средний размер пенсии не дотягивает до прожиточного минимум. Это крах, по-другому не назвать… Наделавшая много шума пенсионная реформа в Молдове уже полноправно вступила в свои права — прошла индексация пенсий и первое повышение пенсионного возраста.

Власти республики уверяли, что все утвержденные ими изменения принесут свои плоды и жить, естественно, станет лучше. Правда, конечно, не сразу, а в перспективе… Далекой и туманной, как и европейское будущее Молдовы. Но вот сколько придется ждать нашим пенсионерам до этого "прекрасного далеко" и доживем ли мы, те, кто еще не вышел на пенсию, до той самой сказочной "перспективы" — вопрос почти риторический. А глядя на то, как живут наши пенсионеры, верится в это с каждым днем труднее.