Сегодня принесёт присягу министр обороны

Назначенный министром обороны Еуджен Стурза принесёт присягу во вторник, 24 октября, сообщает парламентское Управление коммуникации и связей с общественностью. Указ подпишет глава законодательного органа Андриан Канду, который временно занимает должность исполняющего обязанности президента страны, передаёт IPN.

Мероприятие начнётся в 12.30 в Государственной резиденции, по адресу: ул. Н. Йорга, 23.

Кандидатура Еуджена Стурзы была предложена президенту страны 12 сентября премьер-министром, но глава государства её отклонил. Премьер повторно предложил ту же кандидатуру и вновь получил отказ. В результате кабмин обратился в Конституционный суд за разъяснением относительно тех действий, которые могут быть предприняты премьером, и тех решений, которые может принять парламент в том случае, если президент отклоняет повторное предложение о назначении министра.

В своём решении от 17 октября Конституционный суд постановил, что президент Республики Молдова вправе проверить на соответствие должности кандидата, предложенного премьером, но он не может наложить вето на предложение главы кабмина. Сознательный отказ президента выполнить свою конституционную обязанность в виде утверждения кандидатуры, повторно предложенной премьером, является серьёзным нарушением его конституционных обязательств. Как результат этого решения, в КС поступил запрос о введении временного исполнения обязанностей главы государства с целью издания указа о назначении министра обороны.

20 октября Конституционный суд постановил, что председатель парламента или премьер-министр временно исполнят обязанности президента страны, чтобы издать указ о назначении министра обороны. Учитывая то, что президент сознательно отказался выполнить конституционное обязательство и утвердить кандидатуру на пост министра обороны, повторно предложенную премьер-министром, глава государства временно не может осуществить это своё полномочие, что оправдывает введение временного исполнения обязанностей с целью выполнения этого конституционного обязательства.