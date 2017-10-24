Шесть избирательных округов должны быть созданы за рубежом, Promo-LEX

Эксперты Ассоциации Promo-LEX считают необходимым создать за пределами страны шесть избирательных округов, чтобы в странах-членах Европейского союза, в Норвегии, Исландии, Швейцарии, Лихтенштейне и Сан-Марино, в странах Юго-Восточной Европы, не входящих в ЕС, а также в Турции и Израиле было создано три избирательных округа. В то же время, в странах-членах Содружества Независимых Государств, в Украине, Грузии, Азии, на Ближнем Востоке следует создать два избирательных округа, а в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Австралии, Новой Зеландии – один избирательный округ, передаёт IPN.

Эксперты отмечают, что для определения количества избирательных округов, которые необходимо создать за рубежом, Promo-LEX использовал два показателя. Первым является число граждан, выехавших из страны или находящихся за границей, а по данным, представленным в 2016 году Министерством иностранных дел и европейской интеграции, за рубежом находились 805 509 человек. Второй показатель – это количество избирателей, принявших участие за рубежом в последних национальных выборах, то есть 138 723 человека, получивших избирательные бюллетени во втором туре президентских выборов. Два этих показателя и вышеуказанные цифры были сопоставлены с общим количеством граждан Республики Молдова, а также с общим числом избирателей. Исходя из общего количества одномандатных округов, которые предстоит создать – 51, для каждого из двух показателей было рассчитано приблизительное число одномандатных избирательных округов, которые должны быть созданы за пределами страны.

Таким образом, отмечают эксперты, поделив число граждан, находящихся за пределами страны, на общее количество молдавских граждан, получаем долю в 20,29%; соответственно, 20,29% от общего числа в 51 одномандатный избирательный округ составляют приблизительно 10 избирательных округов, которые должны быть созданы за рубежом, согласно первому показателю. Аналогичная процедура расчёта, на этот раз на основе количества граждан с правом голоса, находящихся за пределами страны, которые приняли участие в президентских выборах 2016 года, показывает, что за рубежом проголосовали около 4,26% от общего числа избирателей, включённых в Государственный реестр избирателей; соответственно, 4,26% от общего числа в 51 одномандатный избирательный округ составляют приблизительно два избирательных округа, которые должны быть созданы за рубежом, согласно второму показателю.

Как отмечает Promo-LEX, сложение долей, полученных для представленных показателей (20,29% + 4,26%), даёт совокупный коэффициент в 24,55%, который, в свою очередь, следует разделить на 2 (количество учитываемых показателей), в результате чего совокупная доля составляет 12,28%. Таким образом, совокупная доля в 12,28% представляет собой тот коэффициент, который следует принимать в расчёт при определении количества избирательных округов, которые необходимо будет создать за пределами страны (в рамках 51 избирательного округа). Можно сделать вывод, что согласно этому математическому расчёту для граждан из диаспоры следует выделить около 12,28% или шесть избирательных округов из совокупной цифры в 51 одномандатный избирательный округ.

Promo-LEX отмечает, что парламент не установил точных квот для избирательных округов, которые должны быть созданы за пределами страны и в административно-территориальных единицах с особым статусом. В этих условиях создание избирательных округов должно быть осуществлено в соответствии с критериями, указанными в Кодексе о выборах и общими рекомендациями, основанными на международных стандартах.