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Спорт
В состав сборной Молдовы вошли 17 каратистов
24.10.2017

 Молдавские спортсмены вернулись с десятью медалями с чемпионата Европы по традиционному каратэ-до среди кадетов в Польше.

В состав молдавской делегации вошли 17 спортсменов. Они участвовали в трех видах программы: ката - бой с воображаемым противником, ката среди команд, а также эн-бу - показательный бой, передает publika.md

"Благодаря труду, дисциплине и приложенным усилиям удалось занять первое место", - сказал каратист Виктор Мунтяну.

Тренеры и руководители профильной федерации остались довольны выступлением спортсменов.

"Мы были удивлены! В условиях такой конкуренции сумели завоевать медали в борьбе с соперниками, которые рассчитывали выиграть намного больше. Это потрясающе!", - заявил тренер Виктор Быркэ.

"Это радость и успех не только ребят, но и их тренеров и родителей. Успех сложился из этих трех составляющих", отметил почетный президент Федерации каратэ-до Молдовы Виктор Цвиркун.

Со 2 по 6 ноября сборная Молдовы по каратэ-до примет участие в чемпионате Европы. Турнир пройдет в румынском Клуже.


 
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