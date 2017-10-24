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Здоровье
Опасный паразит эхинококк ежегодно поражает десятки наших граждан
24.10.2017

 Эхинококк ежегодно поражает внутренние органы десятков наших соотечественников. Этот паразит может стать причиной инвалидности или даже привести к смерти.

20-летнему юноше из Бельц операцию по удалению эхинококка проводят уже во второй раз, передает publika.md

"Первый раз обнаружили в селезенке, ее удалили. Потом обнаружили в печени".

Молодой человек говорит, что живет в частном доме, но домашних животных у них нет.

"Скорее всего из-за мяса. Я в прошлом году часто ходил на шашлыки с друзьями. Думаю, от этого".

В реанимации Республиканской клинической больницы находятся еще два пациента с таким же диагнозом.

Почти 90 процентов пациентов с таким диагнозом - жители южных районов страны, которые разводят домашних животных или любят сырое молоко или непрожаренное мясо.

"Слышала, что такое существует. Но сейчас вредны почти все продукты. А если не есть совсем, как жить? ".

"Чем-то можно заразиться, но если кипятишь молоко, тогда можно его пить."

Попадая в организм человека, цепень или многокамерный эхинококк по кровеносной системе может проникнуть в печень, легкие, в сердце или в мозг.

"Эхинококк, который находится здесь, развивался около 20 лет и занял все левое легкое, его диаметр достигает 25-30 см", - сообщает завотделением РКБ Александр Тома.

В прошлом году только в Республиканской клинической больнице прооперировали более 80 пациентов.

"Каждый год киста эхинококка увеличивается в среднем на 2 см. Если мы говорим о многокамерном эхинококке, то он поражает легкие, печень и селезенку, в таких случаях проводят несколько операций", - сообщает хирург РКБ Теофил Иуско.

"Лучшая профилактика - это регулярный медицинский контроль, который должен проходить каждый пациент", - заявил завотделением РКБ Александр Тома.

Врачи также рекомендуют минимум раз в полгода обрабатывать животных средствами от паразитов.


 
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