24 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты
24.10.2017

В Молдове растет спрос на ипотечные кредиты. По данным госпредприятия "Кадастру", в третьем квартале этого года зарегистрировали примерно шесть с половиной тысяч подобных сделок.

Почти на 80% больше, чем годом ранее. Примерно треть сделок заключили в Кишинёве и пригородах.

Эксперты говорят, что спрос на ипотечные кредиты обусловлен в первую очередь снижением базисной ставки.

По данным Национального банка, в сентябре средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 9,8%, это на 3,7 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.