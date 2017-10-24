Каста неприкасаемых: если судья КС нарушит закон, его судьбу решают остальные судьи

Партия социалистов разработала законопроект, который предлагает упростить процедуру привлечения судей Конституционного суда к уголовной и административной ответственности, а также лишает их возможности наличия двойного гражданства.

Как передает "ИНФОТАГ", депутат парламентской фракции ПСРМ Влад Бэтрынча отметил на пресс-конференции в понедельник, что "последними решениями КС доказывает, что действует не в соответствии с основным законом государства, а в интересах Демократической партии, обслуживает исключительно власть".

"Решение КС о делегировании законных обязанностей президента председателю парламента или премьер-министру - беспрецедентное нарушение не только Конституции РМ, но и общепризнанных демократических принципов. КС открыто злоупотребляет своими полномочиями и способствует узурпации власти в Молдове", - подчеркнул Батрынча.

По его мнению, "решение КС также позволит избрать на одну из важнейших должностей министра обороны, человека (Еуджена Стурза - "И."), весь опыт которого заключается в осуществлении сомнительных финансовых махинаций".

Депутат ПСРМ Василе Боля отметил: "Сейчас, если судья КС совершил правонарушение, то вопрос об его ответственности решают остальные члены КС. Зная об их взаимоотношениях и всеобщем панибратстве, это де факто означает, что судьи попросту создали "касту неприкасаемых". Не имея никакой ответственности, они имеют право трактовать Основной закон государства - такого не должно быть в демократическом государстве".

Боля также считает, что "гражданин, который присягал другой стране, не может влиять на вопросы государственной важности в Молдове, а потому необходимо лишить судей возможности иметь двойное гражданство".

Социалисты намерены зарегистрировать законопроект в парламенте 26 октября. В течение недели будут проведены дискуссии с другими оппозиционными партиями, чтобы нейти большинство голосов для изменения законодательства.