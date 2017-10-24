Власти Молдовы: «Спичек нет? Хотим поджечь Старнет!»

Помните известный анекдот времен правления в Молдове коммунистов, когда кто-то удивляется тому, что все принадлежит Воронину? И вывод: «Получается, что только он в стране работает?» Правда, после 2009 года выяснилось, что абсолютное большинство из того, что приписывалось во владение лидеру ПКРМ, ему не принадлежало. Парадоксально, но жизнь наших граждан ничему не учит: теперь абсолютно все, что происходит в Молдове приписывается лидеру Демпартии Владу Плахотнюку.

Последний пример – это, конечно же, пожар на одном из двух основных интернет-узлов компании Старнет. Без интернета остались тысячи граждан страны, а ущерб от ЧП позже было оценено в 7 миллионов леев! Естественно, с первых же минут, как только весть о возгорании стала достоянием гласности, сторонниками компании виновных был определен – в соцсетях тут же пошел шквал материалов под общим названием: «В поджоге виноват Плахотнюк и его коружение!» Впрочем, этот шаг можно было бы легко предугадать, поскольку глава Старнета Александр Македон является одним из самых ярых сторонников оппозиционной партии Платформа «ДА». Ну и, само собой, режим решил отомстить…

Слова поддержки выразила Македону и президент Фонда "Открытый диалог", который мониторит соблюдение прав человека в странанх СНГ, Людмила Козловска. Она, не дожидаясь хоть каких-то минимальных следственных результатов, обрушилась с обвинениями:

- Плахотнюк отдал приказ уничтожить, а точнее поджечь дорогостоящее оборудование компании StarNet, которую долгие годы строил Александру с нуля. Поджог принес огромные потери для бизнеса Александру...

Занимательно получается: друзья Александра Македона (а среди них и один из спонсоров фонда - казахстанский беглый олигарх Мухтар Аблязов), которые на каждом шагу трубят о правах человека, без доказательств и вопреки презумпции невиновности, уже нашли крайнего - буквально через пару часов после ЧП. И, "естественно", это Плахотнюк. Еще занимательнее выходит, что на деньги одного олигарха обвиняют во всех грехах другого. Ну, а Македон во всей этой истории выставляется мучеником.

Вне всякого сомнения, следственные и прочие органы определят, что там на самом деле произошло с оборудованием Старнета, но, скорее всего, мы имеем дело не с политикой. Те, кто хоть немного разбирается в технике, были, например, буквально ошарашены фотографиями с места происшествия.

- То есть, вот этот сарайчик за заборчиком и есть техническая гордость Македона, который чуть ли вторым «Сколково» компанию называл? – вопрошали они.

Не обошлось и без горькой иронии со стороны системных администраторов.

- Разумеется, то, что выгорел дата-центр StarNet - это следствие политической деятельности оппозиционера Македона. Плахотнюк лично запретил его инженерам устанавливать систему пожаротушения, - отметил один из них, постоянный читатель «Комсомолки».

Кроме того, смущают еще два момента в произошедшем. Первый: представители гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций заявили, что вызов на пожар не получали и сотрудники Старнет справились своими силами (насколько он был сильным?). И второй, плавно вытекающий из первого, - это скандал начала 2015, когда более 150 тысяч клиентов пострадали от утечки информации из базы данных компании (тогда только экс-премьер-министр Филат, находившийся еще на свободе, смог вывести Старнет из-под скандального удара). Не тут ли кроется истинная причина пожара или поджога?

Мы никогда даже не пытаемся защитить или выгородить (пусть этим занимаются следственные органы), но слишком уж часто в Молдове те, на кого открывают уголовные дела, сразу же начинают говорить о политическом преследовании, прикрывая свою халатность и внутренние разборки (кстати, сам Александр Македон уже осторожно комментирует, что речь идет, возможно, о поджоге со стороны работников). Некоторые даже умудряются получать политическое убежище в Европе. А на кое-ком уже и клейма ставить негде: воры, взяточники, махинаторы – в одночасье стали «политическими».

Смешно будет, когда со Старнетом выяснится, что было, например, всего лишь короткое замыкание. Вот только вряд ли по этому поводу представители оппозиции будут шуметь. Да я вам точно скажу: не будут.