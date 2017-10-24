Сергей Барбароша: «У нас, молдаван, есть одна черта: виноваты все, только не мы».

В спорте с 6-го класса, профессионально – с 2010 года. Профессиональных боёв 24. Выигрышей и поражений — 50/50. Чемпион Европы по боевому самбо, Пятикратный чемпион Молдовы по боевому самбо. В FEA — один год. Спортсмен FEA — Fighting Entertainment Association.

О чём не приятно говорить спортсмену?

Я сейчас скажу как тренер — я никогда не говорю своим спортсменам, что они слабые или им что-то не под силу. Спортсмену важно осознавать, что всё в его руках. Ему важны слова поддержки, но принимать решение «Мое это, или нет » — должен каждый сам. Любое неосторожно брошенное слово, может сломить как спортсмена, так и обычного человека. Мы всегда должны быть внимательнее к тому, что говорим.

Смешанный вид единоборств – это спорт для человека, который не способен стать лучшим в одном определённом виде боевых искусств?

Нет. Ошибочным считается мнение — если не получилось в борьбе, то сразу переключился на ММА.

ММА — это отдельный вид спорта, а не «запасной ход». Не всем дано заниматься этим видом спорта. В первую очередь, у бойца MMA должен быть характер. Он должен ничего не бояться и точно знать, чего он хочет. Заходя в клетку, нужно быть готовым к разному исходу боя. Это сложный и серьезный барьер, преодолеть который многим не под силу.

Что для Вас важно кроме «здесь» и «сейчас»?

Интересный вопрос. Мне всегда было важно уважение. Я всегда старался общаться с теми людьми, которые меня уважают, и я никогда не общался с теми, кто меня не уважает… даже если они и могли бы быть мне чем-то полезны. Есть некоторые моменты в моём характере, которые я не могу переступить. Если мне человек не нравится, я никогда не смогу с ним общаться. Более того, я сразу даю понять, что он мне неприятен.

А ещё мне не нравится, когда более сильные обижают слабых, я всегда заступаюсь и речь не только о физической слабости. В любой ситуации я стараюсь оставаться человеком. Даже если я вижу человека впервые в жизни и это «не моё дело», я не пройду мимо несправедливости. В жизни часто бывают конфликты, и как тренер я стараюсь воспитать в своих учениках «личность», а не просто умение драться. Для меня это очень важно. К примеру, когда мы находимся на соревнованиях за рубежом, я своим ребятам объясняю, что они -лицо страны и от того, как они себя поведут, будет зависеть мнение людей о целой стране.

Кроме «здесь» и «сейчас» мне важно моё окружение и кого я пускаю в свою жизнь.

Насилие — неотъемлемая часть повседневной жизни?

Да, особенно у нас. Я летом был в отпуске, в Греции. Там более спокойная жизнь, там люди более спокойные. У нас люди агрессивные и это можно понять. Финансовые проблемы сделали из людей стаю волков. В любой момент люди могут друг друга разорвать. Нужно быть всегда начеку, готовым к любой ситуации, на дороге или в магазине. К сожалению — это наша реальность. И такая ситуация не только у нас, а во всех странах СНГ.

У меня растёт дочь и мне неприятно осознавать, что повсюду опасность. Всё конечно зависит от нас самих, от всех кто здесь живёт. У молдаван есть одна черта – все виноваты только не мы. Везде сейчас тяжело, но это не значит, что нужно становиться волками, а мы ими стали.

Моя дочь никогда не узнает — ?

Я, как любой родитель, не хотел бы конечно, чтобы она прошла через все ступени и разочарования, через которые прошла когда-то наша семья. Я буду стараться, чтобы у неё было всё самое лучшее.

Я приехал из деревни. Денег у нас особо не было. Когда учился, мне приходилось много километров проходить пешком, в университет и обратно. Мне это было очень неприятно и я не хотел бы, чтобы такое коснулось мою дочь. Я буду изо всех сил стараться. Как никак — я мужчина в семье, и от меня всё зависит.

Как часто в жизни Вас посещала мысль: «Я мог умереть сегодня»?

В 2015-ом году, у меня была такая мысль. Я попал в аварию. Мы ехали на соревнования, нас было 5 человек. Мы ехали в Румынию с другом и тремя учениками. Авария была очень тяжёлой и в тот момент меня посетила мысль – насколько мы слабые. Ты можешь быть сильным в спорте или в чем-то другом, но в один момент твоя жизнь может оборваться.

Мне повезло. Были травмы, но ничего серьёзного, чтобы остаться инвалидом. Я лежал в больнице и благодарил Бога за то, что всё обошлось. Я подумал о родных, о жене, обо всём… Это был ужасно! Сколько страданий я мог причинить людям, которых так сильно люблю. Тогда я достиг многого в спорте, но меня это мало волновало. Я радовался, что просто жив. Я на год ушёл из спорта и вот вернулся вновь, живой.

Страдаете ли Вы слабостью применить силу в какой-либо ситуации?

Есть конечно такие моменты. Я ведь человек. Вообще на улице я не дерусь. Словесная перепалка — может быть, дальше — стараюсь не доводить. Многие меня уже знают и не лезут. Люди разные. Одним вообще всё равно кто ты, другие просто неадекватные. Если человек неадекватный, то с ним не надо связываться. Любая моя физическая агрессия — это уголовное дело или штрафы, а это очень много денег, так что зачем мне это. Все спортсмены — пример для молодёжи. В моей деревне, к примеру, все дети меня знают, и конечно же я должен подавать позитивный пример. Неприятно и некрасиво если ты спортсмен и тебя показывают по телевизору, что ты кого-то побил. Я тренер и я обязан быть примером. Да, конечно, можно кого-то ударить, но зачем? Даже если у нас всё можно решить за деньги – одного раза хватает, чтобы поставить пятно на себе.

Мосты от человека к человеку – должны быть разводными?

Конечно, особенно с друзьями или с хорошими знакомыми. Есть много ситуаций, в которых ты можешь поссориться, но 10 лет дружбы не могут просто так исчезнуть.

Если говорить о работе, в особенности в нашем случае, в нашей стране — если ты поговорил с менеджером и он не устроил бой, то нет смысла обижаться. Нужно быть мудрее, от этого зависит твоё будущее.

Мне больно терять близких людей, особенно тех, в которых я верил. Это не депрессия, я не депрессивный человек, это моё слабое место, я переживаю. Таковы наши реалии: сегодня — тяжело, завтра — проснулся и вперёд. По-другому никак, вообще, или ты или тебя.

«Если однажды Бог забудет меня разбудить..?»

Я проснусь сам. Я проснусь и пойду дальше. Интересный вопрос. Я об этом ещё не думал ни разу, честно говоря. Рано ещё думать об этих вещах. Я настраиваю себя на долгую, на очень долгую жизнь, минимум на 70 лет. Я хочу долго жить.

Какая судьба выбрала Вас?

Я считаю, что я сам себе её сделал. Были моменты, которые казались случайностью, а бывали моменты, когда казалось «ну вот — это судьба». Но в основном, я думаю, ты сам себе хозяин, сам должен свою судьбу себе создавать. Конечно не всю, но основную часть своей судьбы ты можешь сделать. Моя судьба нормальная, как у всех. Есть и счастье, и горе. Я не могу сказать, что у меня всё супер, что всё лучше всех. Есть и позитивные моменты в жизни, есть и негативные, есть переживания, есть и веселье.

С появлением дочки многое изменилось. Появилось больше мотивации. Я знаю, что у меня есть дочь. Я буду стараться воспитать её правильно. Это самый главный мой проект. До этого была семья, работа, ученики. Я очень хочу, чтобы она была умной, в наше время — это особенно важно. Чтобы могла сама заработать себе на жизнь. Есть и везение в жизни, но в основном — надо быть умным, надо многое знать, чтобы принимать быстро правильные решения. Даже если ошибёшься, надо уметь идти дальше, заново всё начинать, на ошибках многое получается. Если бы остался единственный шанс дать дочке напутствие, я сказал бы ей – всегда поступай правильно.

Вершина знаний любого спортсмена — ?

Я придерживаюсь мнения, что вершину знаний мы никогда не постигнем. Всю жизнь надо учиться. Ты должен постоянно поднимать ступень. Если ты зацикливаешься только на одном, только спорт и спорт, то не сможешь ответить даже на элементарные вопросы, которые каждый день задает жизнь.

Человек создал Бога, чтобы Бог спас человека? Как он будет это делать?

До того, как нашим спасением займется Бог, мы сами должны себя спасти. Если ходить в церковь, молиться, и выходя делать старые ошибки – ближе к Богу не станешь, и лучше — тоже не станешь. Я верующий человек и боюсь Бога. Несмотря на то, что я не часто хожу в церковь и не держу посты, вечером перед сном я читаю молитву. Вера всегда придаёт сил.

Ваши чувства, если по Вашей вине на ринге умер человек?

Если честно, я часто думал об этом. Это жестокий вид спорта и есть такая вероятность, что когда-то, кто-то может погибнуть. Но это может произойти не из-за тебя, а из-за того, что одного из спортсменов допустили не учитывая его состояние здоровья. Я точно знаю, что бросил бы спорт. Я не смог бы дальше продолжать выходить на ринг и тем более кого-то учить.

В какие моменты в жизни, Вы понимаете, что времени остаётся всё меньше?

В день своего рождения.

Представьте ситуацию:

«Вы оказались на ринге. За минуту до боя Вы молитесь и просите всевышнего помочь Вам одержать победу в Бою. Тоже самое делает Ваш соперник.»

На чей стороне Бог?

Я думаю, что в этом случае Бог просто наблюдает.

О чём не плачет настоящий мужчина?

Мужчина плачет всегда, когда ему тяжело. Это нормально. Я не вижу ничего постыдного в том, что мужчинам тоже бывает тяжело, а иногда даже тяжелее, чем женщинам. Некоторые показывают это, а некоторые – нет, но это естественно.

Выгода в Молдавском спорте соизмерима с потерями?

Надеюсь много молодёжи прочитает это интервью. Я хочу сразу предупредить ребят – большой выгоды из спорта не вытащишь. Надо очень много работать, чтобы жить «за счёт спорта». В первую очередь, необходимо иметь здоровое тело, здоровый дух и со временем, если всё правильно делать, если у тебя тренер хороший и менеджер, можно начать зарабатывать хорошие деньги. Но, это как повезёт. Многие перспективные ребята не доходят до конца. У кого-то нет терпения, у кого-то — времени. Учитывая ситуацию в стране, винить никого нельзя. На фоне всех существующих проблем очень сложно дать результат. Я не обижаюсь, если мой перспективный ученик вдруг бросает спорт и уезжает за рубеж в поисках лучшей жизни. Я всем желаю удачи, но прошу не забывать, что трудиться придётся всегда, где бы ты не находился.

Как бороться с завистью и чувством неполноценности провинциального спортсмена, зная, что есть спортсмены с мировым именем и баснословным гонораром?

В спорте я примерно с 6-го класса. Но в детстве не было всё так серьёзно, не было планов. Я тренировался в деревне, оттуда было тяжело вырваться. В деревне была секция по дзюдо. Однажды, одноклассник предложил пойти с ним побороться. Когда я зашёл в зал, сразу понял, что должен заниматься спортом. С дзюдо всё началось. Позже я занялся тренерской деятельностью. Я проработал 3 года тренером в деревне, совмещал учёбу с работой. Когда я понял, что в деревне нет перспектив, я решил перебраться в город.

Начал выступать на выездах. Быть гостем в чужой стране, без поддержки – это очень сложно.

В 2010 – ом году я начал работать тренером. Основным заработком стала тренерская работа. Бывает получаю премиальные за бои, когда ученики занимают места на зарубежных чемпионатах. Тяжело, но что делать, надо же кому-то этим заниматься, не всем же быть бизнесменами. У меня были предложения пойти в политику, но для этого надо уметь обманывать. Совесть –плохое качество успешного политика. Я наверное не смог бы так. Мне предлагали вступить в партию, но я отказался. Если я пойду в политику, я не смогу работать тренером. Конечно, в политике другие деньги, крутые машины и сам ты весь из себя деловой, но мне это не интересно. У меня другие цели, мне нравится моя жизнь, разъезды. Я очень энергичный человек и мне не особо нравится подчиняться. Я у себя хозяин и начальник. Я могу повлиять на молодёжь. Алкоголизм и наркотики у нас очень развиты. Я рад, что могу воспитывать молодёжь.

Мак Грегор поставил себе цель и добился своего. Так и здесь. Единственная разница – мы живём там, откуда очень тяжело вырваться. Для того, чтобы тебя увидел мир, тебе нужен очень хороший менеджер, который позаботится о том, чтобы тебя заметили. В нашем спорте, менеджер иногда важнее тренировок. Можно терять кучу здоровья на тренировках, быть лучшим из лучших, но очень сложно продвинуться на высокий уровень без финансов.

Единственный, пока, боец, который, поднялся на высокий уровень — это Ион Куцлава. Единственный молдаванин, который попал в UFC.

Молодым я посоветую верить в себя и не думать о гонорарах UFC. Я тоже надеюсь, что вырвусь в мировую историю спорта, хоть и понимаю, что c каждым годом отдаляюсь от этого, уделяя всё свое время тренерской работе. Но уже чуть более года я являюсь бойцом FEA. Придёт время – придётся выбирать. Если у меня не получится в качестве спортсмена, я сделаю так, чтобы кто-то из моих учеников вырвался и стал спортсменом с мировым именем, а вместе с ним и я, только уже как тренер. Вера в дело, которое ты делаешь — самое главное для любого человека. Успех рано или поздно приходит обычно к тем, кто о нем думает в последнюю очередь.

Абсурд в спорте – это?

В Молдове меня бесит ситуация, когда спортсмен куда-то заходит, сразу становится понятно, что он спортсмен и никак иначе. Занимается 4 года, к примеру, ещё никаких достижений в спорте нет, а Эго идёт впереди него. Это жутко раздражает. Я иногда подхожу и говорю: «Расслабься парень, будь проще.»

У нас есть спортсмены, которые несмотря на все проблемы в стране, добились хороших результатов в спорте, и увидев его на улице, никогда не скажешь, что идет чемпион Европы. Простой, обычный человек, для которого спорт — это работа, а не метод самоутверждения.

Главное правило в боях без правил?

Я всегда за чистый бой. Я никогда не использую грязные и запрещённые приёмы — это моё правило.