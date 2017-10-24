Президент пообещал сокрушительное поражение правящего режима и рассказал о своих дальнейших действиях

Глава государства прокомментировал приведение к присяге министра обороны Еуджена Стурзы.

— Режим упадет в яму, которую он роет для других. Приведение к присяге министра обороны выходит за рамки политической легитимности и демонстрирует, как бессилие заставляет власть совершать серьезные ошибки, — отметил он на своей странице в социальной сети.

Глава государства подчеркнул: не позволяя правительству демократов управлять действиями президента, он вынудил их использовать последний подконтрольный им инструмент — Конституционный суд.

— Но прецедент, который демократы осмелились создать, станет инструментом, от которого они сами пострадают. Они будут поражены бумерангом, который сами же и запустили, — считает он.

Игорь Додон выразил уверенность, что эти методы не найдут понимания ни внутри страны, ни за ее пределами. Они могут называться чем угодно, только не демократией, констатировал президент.

— Заверяю граждан и иностранных партнеров в том, что и в дальнейшем ни правительство, ни парламентское большинство демократов не смогут оказывать политическое давление на президента страны. Я получил мандат от народа и буду подчиняться только народу. И отправить меня в отставку с поста президента может только народ, и никто другой. Правительство демократов не может отправить меня в отставку, как бы им того не хотелось, — добавил он.

По мнению Игоря Додона, теперь все граждане смогли убедиться в необходимости перехода к президентскому государству, где непосредственно избранный глава страны обладает дополнительными полномочиями, предусмотренными в Конституции, как того требует политическая логика.

Досрочные парламентские выборы, социалистическое парламентское большинство и президентское государство остаются единственным спасательным решением для Молдовы, уверен президент. В данной связи он объявил о следующих своих шагах и действиях:

— Мы проведем обширную информационную кампанию и осуществим сбор подписей в поддержку президентского государства;

— Я не поддамся давлению и не буду подписывать то, с чем я не согласен и что наносит ущерб интересам государства. Я буду до конца бороться за интересы граждан;

— Мы будем проводить социальные акции с целью поддержки простых людей, которые нуждаются в помощи. Каждую неделю мы будем в селах и районах страны вместе с нашими гражданами.

— На следующих выборах социалисты получат парламентское большинство.

— Все, что нас не сбивает с ног, делает нас сильнее. Вопреки всех их усилиям, они в финале потерпят сокрушительное поражение, — заключил глава государства.

Напомним, сегодня был приведён к присяге министра обороны вице-председатель Народно-европейской партии Молдовы Еуджен Стурза. Впервые в истории страны указ о его назначении подписал не глава государства, как того требует закон, а председатель парламента Андриан Канду. Он же принял присягу у новоиспеченного главы ведомства. Президент Молдовы наотрез был не согласен с кандидатурой Еуджена Стурзы, так как последний не обладает необходимыми профессиональными качествами для замещения этой должности.

Кроме этого, у президента есть сомнения в отношении его деятельности в составе кабинета министров Влада Филата и Павла Филипа, куда он ранее входил. Категорический отказ главы государства назначать Стурзу на этот пост заставил правящий режим использовать в своих интересах Конституционный суд, который на прошлой неделе вынес беспрецедентное решение, постановив, что в сложившейся ситуации исполнить обязанности президента при назначении министра обороны может председатель парламента или премьер-министр.