Еуджен Стурза назначен министром обороны

Еуджен Стурза был назначен министром обороны. Временно исполняющий обязанности президента Андриан Канду подписал указ о его назначении после того, как это отказался сделать Игорь Додон.

Председатель парламента Андриан Канду пожелал Стурза успешного мандата в качестве министра обороны, передает protv.md.

Канду подчеркнул, что Молдова нуждается в функциональной армии и министерстве. Он отметил, что назначение Стурза было особенным, в связи с отказом президента Додона принять его кандидатуру.

Председатель парламента заверил Еуджена Стурза в полной поддержке и сообщил, что европейская интеграция должна включать и армию.

Премьер Павел Филип также поздравил Еуджена Стурза с назначением и пообещал поддерживать его в реформе национальной армии.

"Господин временно исполняющий обязанности президента РМ, хочу поблагодарить вас за предоставленное доверие. Хочу поблагодарить и правящую коалицию за назначение и поддержку. В Молдове впервые таким образом было найдено решение кризиса в министерстве обороны", - отметил Еуджен Стурза.

Еуджен Стурза был руководителем аппарата премьер-министра при Лянкэ и советником Влада Филата в правительстве. Демократы утверждают, что выбрали его из 7 кандидатур, среди которых было 3 женщины