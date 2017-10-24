Новый министр обороны унизил Додона в первые же минуты своего назначения

После того, как Игорь Додон был унизительно отстранен от должности президента для назначения министра обороны, принявший присягу чиновник указал Додону, кто в Молдове является главнокомандующим.

Новый министр обороны Еуджен Стурза, приведенный к присяге исполняющим обязанности президента Андрианом Канду, заявил, что «главнокомандующим является народ».

Очевидно, реплика министра обороны в первый же день его назначения обращена к Игорю Додону, который постоянно упоминает положения Конституции, определяющей, что президент является главнокомандующим Вооруженными силами.

Стурза был приведен к присяге после того, как отстраненный от должности президента Игорь Додон передал в парламент все необходимые документы для утверждения нового министра обороны.

20 октября Конституционный суд постановил, что занимающий должность президента Игорь Додон нарушил Конституцию, отказываясь подписать указ о назначении Еуджена Стурзы министром обороны. Тогда же, было объявлено, что временно исполнять обязанности президента Додона будет либо председатель парламента Андриан Канду, либо премьер-министр Павел Филип.

Решение было принято Конституционным судом по запросу правительства, которое обвинило президента в нарушении Конституции и провоцировании институционального кризиса и политической нестабильности.

17 октября Конституционный суд постановил, что повторный отказ президента назначить министра следует толковать, как неспособность исполнения главой государства обязанности и влечет за собой временное отстранение от должности.