Воронин о кризисе в министерстве обороны: "Встретились три петуха"

Председатель парламента, премьер-министр и глава государства не должны были ввязываться в скандал, связанный с назначением министра обороны. Об этом заявил экс-президент Владимир Воронин, который отметил в ходе пресс-конференции, что в этой ситуации „встретились три петуха”, передает IPN.

„Встретились три петуха, которые не могут сесть нормально за стол переговоров. И этот, которого вы выбрали президентом, является неконституционным, и премьер-министр тоже является неконституционным, потому что назначен указом неконституционного президента.

Немного вписывается в рамки закона и Конституции председатель парламента. Должны сесть за стол переговоров и договориться, как государственные лица, или как мужчины с обязанностями, которых взяли на себя. Должны решить проблему и не попадать в такие скандалы”, - заявил политик.

Владимир Воронин считает, что проблемы возникают из ничего, а имеющие первостепенное значение проблемы игнорируются. „Больше проблем в Молдове нет. Только эта осталась, с министром обороны разбираться. Можно подумать, такое большое министерство и большая оборона”, - сказал политик.

Лидер ПКРМ коснулся и референдума об отставке примара муниципия Кишинев. По его словам, люди должны были понять с самого начала, что этот человек ничего не может сделать. ПКРМ выступает за отставку Дорина Киртоакэ.

Более того, считает, что градоначальник должен осознать факты и подать в отставку. „И не только референдум, здесь нужно принять меры и вымести всю примэрию, не только примара. Это рассадник коррупции, мафии, людей, которые ничего не умеют делать”, - сказал Владимир Воронин.