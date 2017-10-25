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Общество
Додон отсиживался на охоте в Белоруссии ?
25.10.2017

Молчание занимающего должность президента Игоря Додона после вынесенного 20 октября постановления о смещении его с должности объясняется тем, что Додон два дня был занят одним из развлечений за пределами Молдовы.

Как сообщил агентству OMEGA информированный источник из президентской администрации, в субботу Игорь Додон вылетел частным рейсом в Беларусь на охоту. Собеседник агентства уточнил, что на охоте Додона сопровождали несколько сотрудников госохраны, а также бизнесмены.

Сам Додон пока не сообщал о том, где он был на выходных и из каких средств была оплачена зарубежная охота.


 
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