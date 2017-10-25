Американские лоббисты Плахотнюка стали фигурантами следствия ФБР

Американская лоббистская компания Podesta Group, продвигающая интересы олигарха Владимира Плахотнюка и Демпартии, оказалось фигурантом расследовании ФБР о получении главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом нелегальных выплат от партии бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как передает NewsMaker со ссылкой на NBCnews, Манафорт создал неправительственную организацию «Европейский центр за современную Украину». В кампаниях организации принимал участие и Тони Подеста вместе с Podesta Group. При этом согласно американскому законодательству, лоббистские компании, которые сотрудничают с иностранными правительствами, партиями или политическими лидерами, должны предоставлять министерству юстиции США подробные отчеты о своей работе. Нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.

Однако, Podesta Group сообщила в минюст о своем сотрудничестве с центром Манафорта только после того, как информация о том, что тот сотрудничал с Партией регионов Януковича просочилась в прессу.

Пресс-служба Podesta Group сообщает, что компания «сотрудничает с ФБР и предоставляет всю необходимую документацию». Офис спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающегося расследованием этого дела, от комментариев отказался.

Ранее уже сообщалось, что контракт на сумму в 600 тысяч долларов между Демпартией и Podesta Group вступил в силу в 2016 году. Согласно договору компания должна представлять интересы Демпартии в конгрессе США и в отношениях с исполнительной властью. Соглашением также предусмотрено возмещение консультантам из Podesta Group стоимости перелетов бизнес-классом, проживания в жилье класса люкс, трансфертов из аэропорта и питания.