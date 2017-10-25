«Молдову хоронили — порвали три баяна»: Почему сводки об эмиграции превратились из трагедии — в веселую эпитафию

Несколько лет назад мне буквально врезалась в память цитата современного российского писателя и литературоведа Дмитрия Быкова, который назвал русских эмигрантов — «главной экспортной статьей» государства. Знал ли Дмитрий Львович, что его фраза окажется точным описанием ситуации, существующей в Молдове? Не уверен, но попадание, тем не менее, стопроцентное.

Согласно свежей статистике, а еще вернее — результатам опроса общественного мнение, 45% трудоспособного населения страны желает покинуть ее пределы. Понимаете? Каждый второй! Это уже даже не трагедия, это эпитафия — на надгробье нашего с вами любимого государства.

Выбитая на нем фраза чрезвычайно лаконична: «Уезжают все». И если вы в числе тех 55%, то только по тому, что у вас не вышло, либо вы из когорты сомневающихся — рьяно отстаивающих принцип «где родился — там и пригодился», правда, до тех пор, пока заграница не начнет сулить реальные и куда более светлые перспективы. Обычно все происходит именно так.

Происходящее ныне экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ назвал «второй миграционной волной». Я, наверное, крамольную вещь скажу, но волна — первая, и захлестнула она страну еще в 90-е годы. Мое наблюдение субъективно: две трети молдавских семей, с которыми я знаком, либо эмигрировали, либо собираются это сделать — в обозримом будущем или теоретически. Но собираются. И вместительные чемоданы в их квартирах - в шаговой доступности. И говорят об этом, не особо печалясь. Напротив — думают о светлом будущем. В общем, страну хоронят, баяны рвутся...

Процесс эмиграции лично мне кажется необратимым, изменить положение вещей могут только полицейские меры — например, поголовная выдача подписок о невыезде. Останется только надзирателей или каких-нибудь жандармов определить, что, в общем-то, большого труда не составит — желающих исполнять такую роль в стране предостаточно. Некоторые даже в телестудиях сидят.