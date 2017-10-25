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Вот так либералы будут защищать Дорина Киртоакэ во время референдума
25.10.2017

Либеральная партия (ЛП) зарегистрировалась в качестве участника референдума по вопросу отстранения генерального примара столицы Дорина Киртоакэ, который состоится 19 ноября.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, вице-председатель ЛП Валериу Мунтяну раскрыл некоторые подробности о кампании по подготовке референдума.

По его словам, либералы «проведут крайне скромную кампанию». «Это будет информационная кампания, в ходе которой мы будем агитировать граждан бойкотировать референдум. Мы сосредоточимся на прямом диалоге с жителями муниципия, без затрат на кампанию в СМИ, особенно в электронных, так как это особенно дорого. Это сделают социалисты, которые расходуют на кампанию огромные суммы. Наверное, они тратят деньги с намерением вернуть их потом из карманов жителей столицы. У нас будет одна брошюра, с простым и понятным содержанием», — уточнил либерал.

На вопрос, какой бюджет установлен ЛП для проведения референдума, Мнтяну ответил: «Нет никакого заранее установленного бюджета, но я знаю, что он будет беспрецедентно скромным».

Андриана Кептине  


 
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