Как социалисты агитируют граждан голосовать за отстранение мэра города

Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) уже начала кампанию по подготовке к референдуму анти-Киртоакэ, который состоится 19 ноября.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Бэтрынча заявил, что в кампании задействованы сотни активистов и сторонников партии.

«Ежедневно работают мобильные группы, в состав которых входят депутаты и муниципальные советники. Проводим встречи с жителями на местах, в частных фирмах, государственных учреждениях и др. Сообщаем горожанам о коррумпированности, безответственности и некомпетентности примара лично и примэрии в целом. Рассказываем людям о построенных втридорога дорогах, о более 2,5 млрд. леев кредитов.

Напоминаем о сотнях гектаров распроданной за бесценок земли, об испорченных продуктах в детских садах, и об участии во всем этом представителей ЛП. Считаем, что от этого опасного персонажа следует избавиться, а люди должны выбрать другого примара. Также мы распространяем газету, листовки, но делаем упор на встречах с избирателями», — уточнил социалист.

Влад Бэтрынча также отметил, что граждане поддерживают социалистов и «люди ежедневно подтверждают готовность пойти на референдум 19 ноября».

Вместе с тем, на вопрос, какой бюджет установлен ПСРМ на эту кампанию, Бэтрынча ответил, что «весьма скромный».

«Я не занимаюсь финансами, но уверен, что партия отчитается перед ЦИК, как то предусмотрено законодательством. Отчет будет опубликован — заявил Бэтрынча.

Андриана Кептине