Павел Филип: Офис связи НАТО будет открыт до декабря

Офис связи НАТО в Кишинёве должен открыться до декабря этого года. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип во вторник, 24 октября, на церемонии инаугурации нового министра обороны Еуджена Стурзы, передаёт IPN.

По словам главы кабмина, Молдова является нейтральной страной, но этот нейтралитет не означает изоляции. Павел Филип рекомендовал новому министру обороны обеспечить более тесное сотрудничество с международными организациями, в особенности с Североатлантическим альянсом.

Соглашение об открытии офиса НАТО в Кишинёве было подписано Павлом Филипом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ноябре 2016 года, но открытие центра несколько раз откладывалось по техническим и инфраструктурным причинам.

Офис связи НАТО заявлен в качестве гражданской миссии.