Кишиневский аэропорт временно не принимает самолеты

Международный аэропорт Кишинева работает только на взлет, а все следующие в Кишинев самолеты перенаправлены в аэропорт Яссы.

По информации, предоставляемой в аэропорту, такое решение принято из-за технических проблем с взлетно-посадочной полосой. Другой информации в аэропорту не предоставляют.

Утренние рейсы из Дублина и Лиссабона уже перенаправлены в аэропорт Яссы.

В то же время, следовавший из Барселоны самолет авиакомпании WizzAir полтора часа кружил вблизи Кишинева, прежде чем приземлился.

ОБНОВЛЕНО (07:57) Кишиневский аэропорт возобновил свою работу после приземления самолета авиакомпании WizzAir, следовавшего из Барселоны и полтора часа кружившего над Кишиневом. Перенаправленные в Яссы самолеты рейсов из Дублина и Лиссабона, вылетели в Кишинев.