Р.. Усатый : Сотрудничество с Плахотнюком уничтожило Додона

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый подверг жесткой критике заявления президента Игоря Додона.

«Заявление Додона по поводу присяги Стурзы - это уже просто какой-то анекдот. Оказывается, он сам своей непримиримой позицией вынудил правительство при помощи КС лишить президента полномочий... Эффект дежавю. Точно так же Додон, оказав Плахотнюку услугу по части смешанной системы, заявил, что это победа Партии социалистов и лично президента. Молдавский "царь Додон" жалок и смешон, а это приговор для политика. Сотрудничество с Плахотнюком уничтожило его», - написал Усатый в соцсетях.

17 октября Конституционный суд признал нарушением Конституции отказ президента Игоря Додона повторно назначить кандидата на должность министра обороны, выдвинутого правящим большинством. Затем правительство обратилось с запросом в Конституционный суд для разъяснения обстоятельств, при которых может быть назначен исполняющий обязанности президента для назначения министра обороны.

Впоследствии, указ о назначении в должности министра обороны Еуджена Стурзы подписал спикер Адриан Канду. Додон, комментируя это решение, заявил о том, что «режим упадет в яму, которую он роет для других».