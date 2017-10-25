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Экономика
Президент встретился с исполнительным директором Всемирного банка
25.10.2017

Игорь Додон и Франк Химскерк обсудили аспекты, связанные с сотрудничеством между организацией и нашей страной. Глава государства поблагодарил представителя Всемирного банка за поддержку, оказанную организацией нашей стране в рамках проведения ряда проектов социального и экономического значения в области сельского хозяйства, здравоохранения, дорожной инфраструктуры, образования, а также энергетической отрасли.

Также Игорь Додон приветствовал намерение финансовой организации запустить и другие проекты, но отметил, при этом, необходимость строгого мониторинга выделяемых средств, их использование строго по назначению, на конкретные проекты, по четко установленным правилам. ⁃ Деньги должны выделяться для поддержки граждан и реформ, а не по геополитическим соображениям, для поддержки псевдоевропейских правительств, — подчеркнул президент.

Вместе с тем глава государства заявил, что депопуляция страны является одной из основных проблем, с которой сталкивается в настоящее время Молдова. Подчеркнул он и необходимость приоритетного выделения необходимой помощи для реализации социальных проектов, реформы местной публичной власти, развития инфраструктуры.

В заключение беседы Игорь Додон выразил готовность к эффективному и конструктивному сотрудничеству с международными финансовыми организациями.


 
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