Социалисты требуют увольнения руководителя управления просвещения, молодежи и спорта примэрии Кишинева

Исполняющий обязанности начальника Главного управления просвещения, молодежи и спорта Александр Фляш должен «вылететь» с занимаемой должности, - считает муниципальный советник Партии социалистов Ион Чебан.

Как передает «ИНФОТАГ», он отметил во вторник, после несостоявшегося заседания муниципального совета (МСК), что «такая мера необходима в связи с катастрофической ситуацией в сфере дошкольного образования в столице, к которой привела халатность Фляша».

По словам советника, «технический персонал детских садов до сих пор не получил обещанной еще в сентябре надбавки к зарплате, несмотря на постановление МСК и выделение необходимых средств из муниципального бюджета».

«Фляш намеренно тормозит процесс и это неприемлемо. Более того, в детских садах Кишинева наблюдается острая нехватка средств гигиены, чрезвычайная ситуация с продуктами питания – на прошлой неделе четыре ребенка из детсада №35 отравились некачественной пищей. А в это время Фляш даже не находится на территории Молдовы – на данный момент он находится в Лондоне, где проходит курс «Понимание разнообразия»», - отметил Чебан.

И.о. примара Нистор Грозаву пообещал разобраться в ситуации и в случае необходимости сделать официальный вызов Фляша с целью присутствия на рабочем месте.

Советники ПСРМ подняли вопрос о компенсациях за услуги отопления уязвимым слоям населения. По их словам, из 40 тыс. граждан данной категории, только 2,6 тыс. получили подтверждение властей о компенсации. Это объясняется крайне большим пакетом необходимых документов (11 справок), который должен предоставить гражданин при подаче заявления.

Социалисты предложили для облегчения бюрократического процесса передать всю документацию Управлению социальной помощи. Предложение будет обсуждено на следующем заседании МСК.

Александр Фляш