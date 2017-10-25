Скандал с «Dedeman»: кто потерял миллионы?

Ольга ЗЛАТАЯ

Скандал: румынская компания «Dedeman» отказывается от намерения инвестировать в нашу страну 20 миллионов долларов на строительство гипермаркета по продаже стройматериалов. В пресс-релизе фирмы сказано, что она устала от бюрократических проволочек и препятствий, которые ей чинят муниципальные советники.

На заявление среагировал кабмин. Премьер Павел Филип наказал разобраться в ситуации и возобновить переговоры с потенциальным инвестором. Президент экономического совета при премьер-министре Ион Лупан заявил, что в МСК есть частные интересы, которые мешают иностранным предпринимателям выйти на молдавский рынок. И как бы невзначай, среди советников появились и те, кто сожалеет о случившемся и надеются, что румынская компания передумает.

О планах румынского инвестора мы уже писали не раз (http://www.vedomosti.md/news/kommercheskij-kompleks-na-razvalinah-na-meste-kombinata-isku/index.html). Намеревались построить торговый центр в столице на месте комбината искусственных кож АО «Piele» по ул. Измаильская, 99 (http://chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=403&id=15844). Экономический агент обратился к столичным властям с просьбой изменить урбанистический код территории. Сейчас это индустриальная зона, которую намерены превратить в коммерческую. Однако советники и гражданское общество воспротивились. На заседании муниципальной комиссии по строительству, архитектуре и земельным отношениям 17 февраля советники обвинили инвестора в отсутствии зонального градостроительного плана и попытке еще больше осложнить автотранспортное движение вокруг Северного автовокзала.

Проект набрал всего пять голосов. Его поддержали либералы Вадим Кожушняну и Мариана Лунгу, демократ Ливиу Оборок, либерал-демократ Геннадий Думанский, независимый советник Ион Штефэницэ. Два либерала, Валериу Бачиу и Ион Стратулат, воздержались от голосования. Однако большинство из них сейчас обвиняют в блокировке вопроса социалистов.

В свою очередь советник ПСРМ Александр Одинцов сказал, что на февральском заседании комиссии он попросил представителей компании предоставить информацию о том, как будет решаться вопрос с транспортной нагрузкой, которая увеличиться в разы на столько загруженном участке дороги. Однако ответа не последовало. Советник уверен, что компания сама затормозила свой проект.

А после заявления правительства Одинцов написал в соцсети: «Теперь всем ясна суть повторного (они уже объявляли об отказе зимой) отказа фирмы Dedeman от выхода на рынок Молдовы? В таком случае ждем строительства «табачной» развязки за счёт правительства! Это было бы правильным решением для привлечения инвестора! Да, а журналистам стоить подучить матчасть - фракция социалистов не имеет большинства в комиссии по земельным отношениям: из 11 членов комиссии у социалистов всего 3 представителя!».

В конечном итоге сейчас большинство советников говорит, что ситуация является результатом отсутствия диалога между всеми участниками этого проекта. Инвестору надо было объяснить проблемы и предложить конкретные варианты решения – вплоть до замены земельного участка.

Напомним, что в августе 2015 года «Дедеман» заключил контракт с «Piele» на строительство коммерческого комплекса на принадлежащей ему земле. По договоренности сторон планировалось разрушить более 50 аварийных зданий бывшего кожевенного завода, построенного в 1950-1960 годах. Там хотели построить гипермаркет с 460 парковочными местами для клиентов и 50 - для сотрудников.

Совпадение или нет, но сразу после обещания кабмина разобраться в вопросе появилась информация о том, что правительства Молдова и Румынии намерены провести в следующем месяце совместное заседание…

Либералы снова обманули

"21 октября фракция ЛП в МСК объявила, что обратится с просьбой о созыве срочного заседания муниципального Совета. В повестке дня - единственный вопрос.

"Собственникам DEDEMAN стоит знать, как их обманывают! - комментирует ситуацию советник-социалист Александр Одинцов. - Во-первых: проект решения по изменению PUZ на участке Измаил 99 не прошёл профильную комиссию по земельным отношениям. Заседание комиссии должно было пройти 13 октября (этот вопрос был включен - http://chisinau.md/libview.php…), но оно не состоялось по причине отказа либералов рассмотреть повестку. Кворум был, из 11 было 6 представителей комиссии - В. Кожушняну, М. Лунгу, Л. Оборок, В. Думански, И. Штефаница и я). Все, кроме меня находились в другом кабинете, - я же совместно с главным архитектором С. Борозаном и гражданским активистом В. Возным ждал целый час в кабинете, где проводятся заседание комиссии и где уже находились материалы проектов! (http://a-tv.md/index.php?newsid=36241).

Таким образом, необходимо сначала получить положительный авиз комиссии до рассмотрения советом.



Во-вторых: мы не видели обращения ЛП о созыве заседания совета, но заседание могло пройти, однако не состоялось по причине отсутствия кворума!

Кто мешал либералам прийти, и если не нравятся вопросы относящиеся к организации референдума, то они могли не голосовать за эти проекты решений, Но они могли предложить в повестку ОБЕЩАННЫЙ вопрос об изменении PUZ Dedemana??? Из-за политических амбиций они не пришли - в этом вся либеральная суть!

В-третьих: следующее заседание состоится 27 октября с повесткой, в которой нет вопроса Dedeman! Возможно, они предложат как дополнительный вопрос, но о заседании комиссии для получения необходимого авиза пока никто не объявлял! (http://chisinau.md/doc.php…).

Пора усвоить чётко - с либералами инвестор пропадёт!".