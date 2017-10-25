Институт экономики (INCE) ухудшил прогноз ВВП в 2017 году

Национальный институт экономических исследований (INCE) ухудшил прогноз экономического роста в Молдове в 2017 г.

Согласно исследованию INCE "Тенденции в экономике Молдовы", рост ВВП составит 2,4% и достигнет 144 млрд. леев.

По сравнению со средним экономическим ростом последних пяти лет на уровне 3,4% - этот результат будет довольно пессимистичным прогнозом. Хотя ранее эксперты INCE предполагали рост экономики в 2017 г. в 4,2 % (147 млрд. леев).

В исследовании отмечено, что "замедление экономического роста связно с замедлением роста в промышленности (рост менее 1%), снижением сельхозпроизводства (на 5%). Выросла нестабильность деловой среды – за первое полугодие 2017 г. было закрыто 4166 предприятий при 3192 вновь открытых. К тому же растет государственный долг (50,7 млрд. леев), сокращается внешняя финансовая поддержка, все острее становится проблема политических противоречий".

Эксперты института отмечают ряд положительных факторов: "рост экспорта составил 13,4% или $1,02 млрд.". Растет количество долгосрочных инвестиций в экономику – на 2,5%. За счет налогов на производство постепенно снижается дефицит бюджета, доходная часть которого в первом полугодии составила 24 млрд. леев.

"В целом, учитывая напряженную социально-экономическую обстановку в РМ, рост в 2,4% можно назвать максимально приближенным к реальности. Для ускорения экономического роста РМ необходимо решить старые проблемы: отток населения, отсутствие рабочих мест и квалифицированных кадров, непривлекательный инвестиционный климат", отмечается в исследовании INCE.