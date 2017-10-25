Медицинский полис в будущем году не подорожает

Стоимость полиса обязательного медицинского страхования останется в 2018 году на уровне последних четырёх лет – 4056 леев. Это предусмотрено проектом Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2018 год, вынесенным на публичное обсуждение на портале particip.gov.md.



Взнос обязательного медицинского страхования, исчисленный в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам, устанавливается в размере 9%, из которых 4,5% являются взносом работодателя и столько же – взносом застрахованного лица.

Согласно проекту, сохраняются скидки при оплате медицинского полиса. Он обойдётся лишь в 50% стоимости в случае его приобретения в течение первых трёх месяцев следующего года, то есть до 1 апреля 2017 года. Лица, которые обрабатывают земли сельскохозяйственного назначения и уложатся в тот же срок, получат скидку в 75%.

Проект Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2018 год также предусматривает увеличение вдвое, по сравнению с 2017 годом, числа операций, проводимых при врождённых пороках сердца у детей. Также планируется увеличить с 30 до 60 количество процедур искусственного оплодотворения, передаёт IPN.

Доходы и расходы фондов обязательного медицинского страхования в 2018 году запланированы в размере 6 766 609,1 тысячи леев. По сравнению с 2017 годом, предусмотрено увеличение доходов на 10,2%, а расходов – на 8,5%.