Андриан Канду после шокирующего видео смертельных истязаний Андрея Брагуцы - Не для слабонервных!!! (18+)

Андриан Канду выступил против отставки министра юстиции Владимира Чеботаря.

«Не нужно каждый раз искать козла отпущения», - так отреагировал председатель парламента Андриан Канду на предложение отправить в отставку министра юстиции после появления шокирующего видео о зверском убийстве Андрея Брагуцы в СИЗО. Спикер заявил, что Чеботарь находится на своем месте и его уход ничего не изменит.

- Тот факт, что кто-то отправится в отставку - разве это чем-то поможет? С политической точки зрения, безусловно, это красивый жест, но в реальности разве это что-то решит? Я бы предпочел, чтобы люди выполняли свою работу, находясь на своем месте. Этот случай демонстрирует, что существуют пробелы в системе и недостатки в законодательстве, - заявил Андриан Канду.

Председатель парламента считает, что даже послу убийства заключенного в СИЗО проводить массовые проверки и увольнения из правоохранительных органов не стоит.

- У нас около 60% из 100% необходимых людей на должностях судей, люди уходят из системы. Люди не хотят ассоциироваться с правосудием и нам нужно найти какие-то решения. Не нужно каждый раз искать козла отпущения, - высказал мнение спикер.

Накануне было опубликовано видео, где снято, как заключенные пенитенциарного учреждения № 13 расправились с Андреем Брагуцу. На кадрах отчетливо видно, как четверо сокамерников жестоко его избивают. Даже несмотря на то, что тот неподвижно лежал на полу камеры, заключенные продолжали наносить ему удары кулаками и ногами.