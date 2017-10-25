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Общество
Дога получит премию "Звезды Содружества" равную двум миллионам
25.10.2017

Композитор и народный артист СССР Евгений Дога стал одним из восьми лауреатов ежегодной Межгосударственной премии "Звезды Содружества". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (МФГС).

"Совет по присуждению Межгосударственной премии "Звезды Содружества" объявил лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2016 год. На соискание высокой награды претендовали 12 номинантов из 8 стран. Решением жюри премии присуждены восьми соискателям, в том числе Евгению Доге", — говорится в сообщении. 

Дога — почетный гражданин Кишинева, его именем названа музыкальная школа и улица в столице Молдовы. Он — автор музыки к песне "Мой белый город", исполненной Софией Ротару и ставшей гимном столицы. Два вальса композитора, в том числе и вальс из кинофильма Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь", вошли в топ 200 лучших классических произведений всех времен. 

Кроме Доги призерами в области культуры, искусства и гуманитарной деятельности объявлены российский балетмейстер и хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович, народный артист Таджикистана Ибодулло Машраб, почетный член Российской академии художеств, руководитель Союза художников Азербайджана Халилов Фархад, композитор и народный артист Армении Тигран Мансурян, а также замдиректора театра оперы и балета "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана Толеубек Альпиев.

Среди деятелей науки лауреатами стали член президиума Союза писателей Беларуси, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Иван Саверченко, а также председатель отделения физико-технических, математических и горно-геологических наук Национальной академии наук Киргизской Республики Алтай Борубаев.

Межгосударственная премия "Звезды Содружества" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству государств — участников СНГ и МФГС 21 мая 2009 года. С тех пор эта награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. 

Лауреатам вручают диплом, почетный знак и удостоверение. Денежный эквивалент премии составляет 2 миллиона российских рублей (около 600 тысяч леев). Торжественная церемония награждения пройдет в Москве во время работы Форума творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ в декабре.


 
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