МВФ пройдется по Молдове

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Экономика
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Беном Келмансоном (Ben Kelmanson) прибывает в Молдову в среду, 25 октября.
В рамках визита эксперты миссии проведут дискуссии с властями, в контексте подготовки к консультациям по положениям четвертой статьи устава МВФ, а также проведения второго обзора программы Республики Молдова, финансируемой фондом посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).
Как сообщили в представительстве МВФ в Молдове, миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями республики в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив, а также обсудит с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем.
Эксперты миссии пробудут в Молдове до 7 ноября.
Все идет по плану… МВФ?
Совет директоров МВФ на заседании 7 ноября 2016 года утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Молдове почти на 179 миллионов долларов.
Таким образом, с подачи МВФ в Молдове прошла волна роста тарифов как на отопление, так и на электричество.
Кроме того, эксперты международной финансовой организации неоднократно заявляли, что приветствуют возобновление интереса властей Молдовы к приватизации государственного имущества.
Ну и информация к размышлению, проект госбюджета на 2018 год будет представлен общественности, а затем и на утверждение правительством только после визита оценочной миссии МВФ.
Где жить лучше?
Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский считает, что разрыв в уровне жизни в Молдове и странах ЕС будет увеличиваться.
"При том, что МВФ и ВБ (Всемирного банка — ред.) в своих самых оптимистических прогнозах дают Республике Молдова на 2018 год рост ВВП в пределах 3,5-4%. Значит, разрыв в уровне жизни наших граждан и граждан стран ЕС, в том числе прибалтийских, и самых бедных в ЕС Румынии и Болгарии не только не сохранится на сегодняшнем уровне, но и увеличится", — написал Муравский на своей странице в Facebook.
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