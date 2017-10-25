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Спикер парламента Молдовы Канду: Найдется и на президента Додона управа - объявим бойкот Совету безопасности
25.10.2017

По мнению председателя законодательного органа, отставки в связи с делом о смерти Андрея Брагуцы ничего не решат.

Представители действующей власти могут бойкотировать заседания Высшего совета безопасности, организованные президентом страны Игорем Додоном, если он запретит участвовать Еуджену Стурзе в работе в рамках этой структуры. ОБ этом завил председатель парламента Андриан Канду в эфире телеканала TVC21.

- Министр обороны официально является членом ВСБ, - напомнил спикер. – Как будет выглядеть Высший совет безопасности без министра обороны? Если Еуджен Стурза не будет принят президентом, тогда на заседаниях ВСБ будут отсутствовать председатель парламента, премьер, министр внутренних дел и представители других государственных органов.

Андриан Канду объяснил, почему Стурза – подходящий человек на эту должность.

- Многие не знают, что он словно в армии родился - его отец военный по профессии. Пока мы играли с машинками в песочнице, он играл среди танков, - говорит Канду.

Спикер также прокомментировал требование об отставке министра юстиции в связи с недочетами в деле умершего задержанного Андрея Брагуцы.

- Разве отставка способна чему-то помочь? С политической точки зрения, это, конечно, будет выглядеть красиво, но по сути разве поможет решению проблем? Люди должны выполнять свою работу на своем посту, - заявил спикер, отметив, что недочеты в деле Брагуцы на самом деле имеются.


 
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