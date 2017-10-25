Правительство против бесплатного оформления авто с приднестровскими номерами

Правительство не поддержит инициативу, которая предполагает, что автомобили с регистрационными номерами левобережья Днестра и муниципия Бендеры, будут таможенно оформляться без уплаты акциза.

Решение связано с тем, что в проекте отзыва, который сегодня, 25 октября, рассмотрит правительство, отмечена необходимость всеобъемлющего подхода, направленного на нахождение жизнеспособного решения для помещения под таможенный режим импорта и регистрации всех транспортных средств с приднестровскими регистрационными номерами, передает bizlaw.md.

Также правительство уточнило, что этот вопрос включен в повестку переговоров по приднестровскому урегулированию, а после завершения консультаций правительство выдвинет проект консолидированного нормативного акта, который будет представлен на рассмотрение парламенту.

Предложенный на отзыв проект предполагал помещения автомобилей под таможенный режим до 31 декабря. также он предусматривал бесплатное таможенное оформление для транспортных средств, принадлежащих или используемых до 1 ноября 2016 года жителями разных населенных пунктов, независимо от срока эксплуатации. Точнее, речь идет о населенных пунктах из зоны безопасности.

До 1 июля владельцы машин с иностранными номерами имели возможность оформить их со скидкой в 70% от стоимости акцизов. В тоже время, водителям, которые владеют водительским удостоверением и проживают на правом берегу Днестра, но управляют машинами с приднестровскими номерами, запрещено движение по дорогам страны с 1 июля. В случае нарушения данного положения водителям грозил штраф, достигающий 1 500 леев. Движение этого вида транспорта будет возможно только, если водитель докажет, что автомобиль является собственностью экономических агентов из территориально-административных зон левобережья Днестра и муниципия Бендеры, а водители - их сотрудники.

Ранее представители министерства транспорта объявили об обсуждениях, связанных с тем, чтобы машины из приднестровского региона имели нейтральные номера, полученные после регистрации в подразделениях Registru, с возможными освобождениями от уплаты акцизов.